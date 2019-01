SVI SU SE ŠOKIRALI KADA SU VIDELI NATAŠU SA BIVŠIM I SADAŠNJIM ZA DOČEK 2019, A OGLASIO SE SRĐAN: Najsrećniji bih bio da nema sujete i drugih BOLESTI! (FOTO)

Voditeljka Nataša Miljković i njen bivši suprug glumac Srđan Timarov zajedno sa sadašnjim partnerima proslavili su Novu godinu u jednom beogradskom lokalu i tako, kako kažu, pokazali da postoji prijateljstvo i posle rastanka.

Osmeh na licu šarmantne voditeljke i njenog bivšeg supruga dovoljno govori da i posle razvoda možete biti sa nekadašnjim emotivnim partnerom u korektnim odnosima. Njih dvoje su dokaz toga, a da su otvorenih pogleda na svet, govori i to što su se u najluđoj noći veselili u istom društvu sa sadašnjim partnerima. Nataša sa dečkom Žarkom, a Srđan sa izabranicom Danijelom.

"Nova godina je za meni dečiji praznik. Slavim je od kada imam dete. Svi zajedno smo slavili da bi nam bilo lepo. To je ljudima neobično, a nama je sasvim uobičajeno. To je normalno i jedino prirodno, ispravno", kaže Srđan Timarov.

Kako se i dalje mnogi čude što su bivši partneri u dobrim odnosima, glumac kaže da na takve stvari treba gledati otvorenog uma.

"Voleo bih da u ovoj zemlji ljudi prestanu da se tome čude i da počnu to da žive. Da shvate, ako se raziđeš sa nekim da ne treba da živiš neprijateljski. To treba promeniti. Sve je u glavi. Ako si se rodio u zvezdaškoj kući, ti možeš da navijaš i za Partizan. Moguće je to. Ljudi to nemaju u glavi. Najsrećniji bih bio da ljudi prestanu tome da se čude i da pokušaju da sklone ego, sujetu i razne druge bolesti i da provedu život ne zagađujući ga, već obogaćujući ga lepim odnosima", rekao je Timarov.

Prema njegovim rečima, život treba živeti punim plućima.

"Greota je život provoditi u mržnji, nego ga treba slaviti. Svaki trenutak. Mi smo naš trenutak slavili na naš način i ako je to još jednom primer nekome da je to moguće, onda sam vrlo zadovoljan. Ako to ljudi primete", istakao je on.

Da je moguće ostati prijatelj sa bivšim partnerima, dokaz su njih dvoje.

"To je najvažnije, pre svega. Stvari dolaze i prolaze, roditeljstvo i prijateljstvo je nešto što je dokaz da smo mi potekli na zdravim osnovama, bez obzira na strast i na neke druge stvari. Da u nama postoji nešto ljudsko što je trajnije od strasti ili zanesenosti. Naše dete i naše prijateljstvo, poštovanje, požrtvovanje, ljubav za čoveka, a ne eventualno za emotivnog partnera. Jedina veza za ceo život je veza sa nekim s kim imaš dete. To je jedina veza dok vas smrt ne rastavi. Deca se prave iz ljubavi i naša posvećenost detetu je važnija od svega", iskren je Timarov, i dodaje:

"Mi to ne radimo zbog medija. Mi to živimo svakog dana."

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir