NISAM ZNALA ŠTA ME ČEKA SA DARKOM, ALI SAM ODLUČILA DA NE ABORTIRAM: Marina Gagić iskreno o agoniji kroz koju je prolazila i kako se oseća u TRUDNOĆI!

Tokom cele medijske prašine koja se podigla oko Darka Lazića u proteklih nekoliko meseci, njegova devojka Marina Gagić se uglavnom držala po strani, a sada, kada se prašina slegla, odlučila je da ispriča svoju stranu priče.

"Stoički sam sve izdržala i ni u jednom trenutku nisam posustala niti izgubila veru da će sve biti dobro. Bilo je momenata kada mi je bilo toliko teško da nisam videla izlaz, šta god da sam uradila, Darku se nije moglo pomoći, ali hvala Bogu, sve se lepo završilo", počela je svoju ispovest Marina.

"Bilo je raznih priča i pokušaja da me udalje od Darka, ali nisu uspeli, niti me je to poremetilo. Kada sam saznala da sam trudna, ni na trenutak se nisam dvoumila šta treba da radim. Želela sam da rodim dete Darku iako nisam znala šta me čeka, niti šta će biti sa njim. Na abortus nisam ni pomislila, niti bih to ikada uradila. Bog nam je podario ovo dete nakon svega što smo prošli", nastavila je priču Gagićeva.

"Mogu da kažem da je Darka ova nesreća veoma promenila, sada je shvatio šta je život i koliko on vredi. Darku sam prepustila da odabere ime za sina, i on je odlučio da će se zvati Mihajlo, po anđelu za koga Darko veruje da ga je spasao i sačuvao u životu. Darko je svestan da se čudom spasao, zbog toga je počeo da veruje u Boga i da se moli", dodala je ona, a potom priču zaključila detaljima svog drugog stanja.

"Ja polako guram, zasad nemam većih problema i nadam se da će tako biti do kraja. Ponekad imam mučnine i malaksala sam, ali ništa strašno. Darko mi daje snagu i jedva čekam da stane na noge, pa da zajedno uživamo i sređujemo sobu za sina", rekla je za kraj Marina.

