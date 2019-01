DARKO LAZIĆ KRENUO PO STAROM: Izbegava terapije, NE SLUŠA i NE SARAĐUJE sa lekarima, a evo ko je glavni krivac za to

Umesto da sve lakše podnosi terapiju i sa većom lakoćom odlazi na vežbe, pevač Darko Lazić kao da je odustao od sebe i borbe za oporavak. U javnosti govori kako ga Marinina trudnoća pokreće i kako jedva čeka da se vrati normalnom životu i poslu, a u praksi ne radi ništa što bi mu to omogućilo. Naime, Darko se iznenađujuće neodgovorno ponaša poslednjih dana.

- Sve češće izbegava fizikalnu i kineziterapiju, a kada fizioterapeut ode po njega u sobu, on govori kako ne može da ustane, kako je umoran, neraspoložen, kako mu se spava - ispričao je jedan od lekara zaduženih za pevačev oporavak.

Kako nam je rekao izvor, tim lekara koji se brine o pevaču svim silama se trudi da on Institut za rehabilitaciju napusti samo sa štapom, ali im Darko nimalo ne pomaže u tim naporima.

- Darku uskoro o trošku Fonda ističe boravak u „Seltersu“ i ukoliko ga o svom trošku ne produži sam, on će ovih dana napustiti naš institut. Ako me pitate da li smo zadovoljni i da li je on spreman za samostalni život, moj odgovor je ne - kaže jedan od lekara i objašnjava:

- Sa jedne strane, budući da je njegovo stanje bilo veoma loše, napredak je vidljiv. Radili smo na jačanju muskulature, pa su sada njegovi ekstremiteti, pre svega donji, u boljoj formi. Ali to je i dalje daleko od onoga kako bi trebalo da bude. Najveći problem zadali su nam nervi donje desne potkolenice, koji su povezani sa stopalom, koje i dalje slabo pokreće. Ali i pored opšteg lošeg stanja, dodatno nam je Darkova neozbiljnost otežala, jer on kao da nema dovoljno volje i snage. Nekad nam se čini kao da je umoran od svega i da ne želi da sarađuje. Mrzi ga da ustane iz kreveta, da se pokrene, često se žali na pad raspoloženja, pa mi u toj situaciji i ne možemo puno da mu pomognemo. Ključ problema, ali i rešenja leži u njemu i dok on to ne shvati, neće biti željenog efekta.

Takođe, kako dodaje lekar, iako je pevaču u udesu oštećen bubreg, on i dalje ima delimičnu funkciju, ali pevač i njegova porodica nemaju strpljenja za oporavak, već se raspituju o transplantaciji.

Lekarka koja ga je nedavno gledala na ultrazvuku videla je delimičnu funkciju oštećenog bubrega, ali on tek treba da uradi dopunsku dijagnostiku za funkciju bubrega, CT angiografiju renalnih arterija i urodinamsko ispitivanje, pregled nefrologa i urologa. Taj bubreg može i sam da se regeneriše, ali za to treba vreme. Takođe, njegov organizam može da funkcioniše i sa jednim bubregom. Lazići su, međutim nestrpljivi, pa bi sve rešavali kao da je pitanje života ili smrti - kaže jedan od lekara iz „Seltersa“.

Darko Lazić, koji se nalazi u Institutu za rehabilitaciju „Selters“ već pet nedelja, prethodno je proveo šest nedelja u KBC Zemun. Podsetimo, on je doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću 23. oktobra na ulazu u rodni Brestač, kod Pećinaca. Tom prilikom je polomio šest rebara, butnu kost i kuk, a zbog lošeg stanja je bio u veštački indukovanoj komi i životno ugrožen. Kasnije su mu lekari izvadili slezinu, operisali butnu kost i stavili protezu u kuk, a sada u „Seltersu“ vežba hod.

