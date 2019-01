MISLTERIJA! ZAŠTO JE EMINA OTIŠLA OD TURSKOG MILIJARDERA: Čaršija kaže da ju je Sadetin MALTRETIRAO, a pevačica to KRIJE (FOTO)

Razlog zbog kojeg je Emina Jahović posle samo nekoliko meseci zabavljanja ostavila Sadetina Sarana je taj što više nije mogla da trpi njegov pritisak i insistiranje na tome da se što pre venčaju, kaže izvor Kurira. Međutim, pevačica to kategodički demantuje i kaže da to apsolutno nema veze sa istinom i da nikada nije bila srećnija.

foto: Printscreen/Instagram

Saradnici i drugi bliski ljudi iz okruženja poznate pevačice navode da je ona iz dana u dan postajala sve više očajna zbog toga što se veza s turskim milijarderom pretvorila u pravi pakao, čemu se svakako nije nadala. U početku je njihov odnos bio idiličan i sve je upućivalo na to da će im ljubav potrajati, ali već posle mesec i po dana krenula su pritisci koje Emina nije mogla da izdrži.

foto: Printscreen Instagram

- Od velike zaljubljenosti, njihova veza se ubrzo pretvorila u totalni haos. Sadetin je počeo sve više da je guši time da želi da se oženi njome, da to moraju što pre da obave, a kad mu je Emina stavila do znanja da je još rano za to, počeo je da insistira se preseli kod njega. Nijedna od tih opcija za nju nije dolazila u obzir. Emina se relativno skoro razvela od Mustafe Sandala i ne pada joj na pamet da odmah uplovi u novi brak. Jeste bila spremna za novu ljubav, ali ne po svaku cenu. Taj odnos sa Sadetinom je postao pakao za nju. Žalila mi se da je psihički maltretira i pritiska stvarima koje ona ne želi i da mora što pre da ga ostavi. Mislim da nema šanse da se njih dvoje pomire i obnove vezu jer je Emina s njim doživela vrlo neprijatno iskustvo, o kojem nerado priča - tvrdi naš dobro obavešteni izvor, a da je pevačica iz Novog Pazara bila svesna da ova veza nema perspektivu, pokazuje i izjava koju je dala pre nego što je raskid ozvaničen.

foto: Dragan Kadić

- Ne razmišljam o venčanju. Neću se više udavati. Zašto bi žena koja se ostvarila kao majka i prošla kroz razvod ponovo nekom rekla "da"? Zarad čega? - rekla je Jahovićeva za Stori krajem decembra.

foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

Kad se u oktobru prošle godine u turskim medijima pročulo da su Jahovićeva i Saran zajedno, javnost je ubrzo bila preplavljena informacijama i detaljima o njihovom ljubavnom odnosu. Tako smo saznali da milijarder ne štedi novac na skupocenim poklonima za svoju novu ljubav, da se odlično slaže sa Emininim sinovima Javuzom i Jamanom, ali i da su već počeli izgradnju kuće u Turskoj, gde će biti njihov dom. Pevačica se uglavnom nije oglašavala, sve dok se nije pojavila vest da su već otpočeli zajednički život i da su pravili haos i buku u jednom hotelu.

foto: Printscreen Instagram

- Upravo sam čula neosnovane laži o sebi i veoma sam tužna. Ne mogu da prećutim uvrede koje su dve žene, voditeljke na nacionalnoj televiziji, izrekle o meni. Iskoristiću sva svoja prava kao žena koja je život posvetila dvojici sinova, pa će moj advokat započeti pravni proces protiv ove emisije. Ne igrajte se s ponosom majke zarad rejtinga - napisala je Emina na Instagramu.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević/ Foto: Printscreen



Podrška Stara ljubav zaborava nema

Posle raskida otrčala kod Mustafe foto: Dragan Kadić I dok je bila u ljubavi sa Sadetinom, Emina je imala dobru komunikaciju s bivšim suprugom Mustafom, s kojim ima dva sina. Ali, ipak, čini se da je njihov odnos postao još prisniji posle raskida s milijarderom, a u prilog tome govore i njihovo sve češće pojavljivanje u javnosti i zajednička putovanja. Prvo su početkom decembra 2018. viđeni na jednoj dodeli nagrada, gde su vrlo rado pozirali foto-reporterima, a onda su pred Novu godinu sa svojim naslednicima otišli na odmor u Milano, odakle su redovno objavljivali selfi fotke na društvenim mrežama.

Podsetimo, Emina i Mustafa bili su u braku deset godina, a razveli su se u februaru 2018. Sandal je Jahovićevoj ostavio luksuznu vilu u Istanbulu vrednu 16 miliona evra, koja poseduje dva bazena, golf teren, teretanu, ali i šest spavaćih soba, tri dečje i dve gostinske. Takođe, na poklon je dobila i muzički studio vredan četiri miliona evra, za koji je najviše vezana, kao i mesečnu alimentaciju od 12.000 evra za sinove Javuza i Jamana.



36 godina ima Emina

19 godina je Sadetin stariji od nje

4 meseca su bili u vezi

Kurir

Autor: Kurir