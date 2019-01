SVI ZNAKOVI SU GOVORILI DA ĆE SEKA BITI SA VELJKOM, A ONA GA NIJE PRIMEĆIVALA: Pevačica opisala prvi susret sa sadašnjim mužem, o ovome je ćutala 10 GODINA!

Seka Aleksić pričala je prvi put javno, kako je upoznala svog sadašnjeg supruga, sa kojim ima sina Jakova.

Veljko Piljikić i pevačica često dobijaju pohvale da su najlepši par sa javne scene, a ona je sada ispričala kako je ljubavna priča počela.

foto: Damir Dervišagić

"Moj suprug i ja smo se tri puta videli, nisam ni znala da je on. Prva put je bilo u klubu u Negotinu, na početku moje karijere. On je bio obezbeđenje, držao me je za ruku i vodio do bine, ja sam tada bila u vezi i nisam obraćala pažnju ko me drži za ruku i vodi do bine. Druga situacije je bila, on je živeo u Švajcarskoj kod brata, išla je neka moja pesma na TV, a od njegovog brata ćerkica je pogledala i rekla: "Ovo je batina žena", jer je ona Veljka zvala "Bata". Treća situacija je u Švajcarskoj u jednoj diskoteci, kad smo se upoznali i posle tri, četiri dana smo počeli da se zabavljamo, otad se nikad nismo razdvojili, zajedno smo deset godina", navela je Seka.

Ona je objasnila da se znakovi koje nam Bog šalje moraju shvatati ozbiljno i da bi bili srećni treba da budemo zadovoljni onim što imamo.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Printscreen

