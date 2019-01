DARKO SLAVI BOŽIĆ U SVOM DOMU: Idem po badnjak, pa makar i u kolicima

Darku Laziću ispunila se želja - Božić obeležava kod svoje kuće u Brestaču, s porodicom i trudnom verenicom Marinom Gagić.



Pevač je zamolio lekare da mu odobre da na tri dana napusti Selters banju, što su oni učinili uz zahtev da se pridržava terapije. Ekipa Kurira posetila je pevača u banji nadomak Mladenovca dok mu je Marina pomagala da se spakuje za odlazak u svoj dom.



- Bliži se Božić, a ja sam raspoložen. Obožavam praznike. Nikad nisam radio za Božić, niti ću. Ta dva dana su ostavljena za porodicu i kuću, tako da se toga pridržavam.

foto: Vladimir Šporčić



Kakvi su sremski običaji?

- Božić obeležavam kako tradicija nalaže. Išao sam na vertepik, to je običaj kad grupa muškaraca obučena u belo ide od kuće do kuće, pevaju božićne pesme, piju vino, a zatim jašu konje. Kasnije odemo po badnjak. Ne znam kako ću ići ove godine, ali moraću, pa bar u kolicima do prvog badnjaka.



Da li će Marina biti s tobom za praznike?

- Marina je član naše porodice i bez nje neću ni da provedem Božić.



Hoće li pomoći tvojoj mami oko pravljenja česnice i trpeze?

- Kad se vratim posle badnjaka, mora me sačekati česnica (smeh).

foto: Vladimir Šporčić



Ko je srećnik kada se izvlači novčić iz česnice?

- Više puta je zapao meni, ali sad se to dešava mom bratu Draganu. To je svejedno. Ranije mi je baka govorila gde je, pa sam znao i krišom ga vadio.



U dogovoru s lekarima praznik proslavljaš kod kuće.

- Nadam se da će biti sve u redu. Slaviću u svom domu. Nema razloga da me ne puste. Još malo pa stajem i na noge.



Kako teče oporavak?

- Prezadovoljan sam. Čim malo izađem napolje, odmah se oraspoložim. Božić me baš raduje.



(Kurir.rs/Marija Dejanović /Foto: Vladimir Šporčić)

