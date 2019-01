ZA BADNJE VEČE I BOŽIĆ NIKADA NE RADIM! Darko Lazić otkrio kako se u Sremu nekada obeležavao ovaj veliki praznik! Išao sam od kuće do kuće, pevao i pio vino! (KURIR TV)

Darko Lazić ekskluzivno za Kurir ispričao je kako se nekada u njegovom kraju obeležavo Božić i Badnji dan, pa ispričao da je išao od kuće do kuće i pevao pesme, tradicionalno, uz vino.

"Bliži se Božić i ja sam odmah raspoložen. Ja obožavam Božićne praznike. Jedva čekam. Za Božić i za Banje veče nikada ne radim, od kada se bavim ovim poslom. Ta dva dana su za porodicu i kuću i tog ase pridržavam tradicionalno već godinama", rekao je pevač za Kurir.

Što se tiče običaja u Sremu, Darko je baš pravi tradicionalista, a evo šta nam je rekao o najvećem prazniku:

"Ja obeležavam baš tradicionalno. Do skoro sam išao u "vertepe". To je grupa muškaraca pobučena skoz u belo i četiri "gube", pa se ide od kuće do kuće i pevaju se Božićne pesme i pije se vino. Pa onda ide jahanje konja, ide se po Badnjak, u zoru rano. Ove godine ću otići koloicima i,li štakama do prvog badnjaka pa ću odseći jednu granu makar", ispričao je pevač.

Darko je zadovoljan što je za Božić kod kuće, pa je pomenuo i Marinu, koja je sada neizostavni član porodice Lazić.

"Marina je sa mnom naravno, ona je deo porodice. Kada se vratim sa Badnjaka mora da me kući sačeka česnica. Meni se više puta zadesilo da izvučem paru, ali to se sada dešava mom bratu".

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs. M.D./M.V. /Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir