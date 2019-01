NIKOLINA KOVAČ I SAŠA KAPOR DELUJU SAVRŠENO, A EVO ŠTA SE STVARNO DEŠAVA IZA ZATVORENIH VRATA: Mogu da vičem do sutra, on mene ne sluša!

Nikolina Kovač ističe da se zajedno sa suprugom Sašom Kaporom ne trudi da sinu Nikolaju ispuni baš svaku želju.

"Ne želimo da mu pružimo baš sve kako mu ne bismo činili medveđu uslugu. Kad je loš, dobije kaznu. Kad zasluži, dobije nagradu. Motivišemo ga. Kazna mu je da pospremi sobu, da nema igrica, nema igraonice, mada, njemu je dovoljno i da Saša povisi ton, pa da se on smiri", kaže Nikolina.

"Ja mogu da vičem do sutra, mene ne sluša. Nisam mu autoritet jer sam non-stop sa njim, a i slaba sam na njega. Sašu već sluša", zaključuje ona.

Iako mogu da mu priušte mnoge materijalne stvari koje drugi roditelji možda svojoj deci ne mogu, kažu da oni to ne rade.

"Nikolaj ne odskače od sredine. Ide u državni vrtić, ići će i u državnu školu. Ne želimo da od njega pravimo nesposobnog čoveka, niti želimo da se razlikuje od druge dece samo zato što su mu roditelji poznati. On ima sve što mu je potrebno, ali pre svega ima ljubav. Džaba materijalne stvari ako se mama i tata ne vole i svađaju", kaže muzički par gotovo uglas.

Sin je, ističu, mešavina njih dvoje, ali je pokupio najbolje od njih.

"Emotivan je na mene, neposredan je i komunikativan na Sašu. Nema strah, ima stav, voli muziku na oboje. Nepogrešivo prepozna hit čim čuje pesmu prvi put", priča Nikolina.

foto: Zorana Jevtić

Badnje veče i Božić par tradicionalno proslavlja u Sarajevu.

"Tradicionalno slavimo Badnje veče i Božić kod mojih u Sarajevu. Uživamo u toj atmosferi, bliskosti, ljubavi i običajima kojih se pridržavamo i dalje", izjavila je Nikolina, pa nastavila: "Za Badnje veče idemo svi u crkvu, a posle dolazimo kući. Mama i tata uvek naprave kutak za Nikolaja u koji stave slamu, a u njoj sakriju bombone, orahe... On to posle traži i svi se zabavljamo. Ujutru idemo na liturgiju, posle palimo sveće, očitamo molitvu, pa tek onda sedamo za trpezu".

"Oni imaju te divne običaje kojih se pridržavaju i koji se poštuju. Što se trpeze tiče, na njoj nema čega nema", nadovezao se Saša, pa nastavio: "Uživam maksimalno u svoj hrani jer je kod Nikolininih sve domaće. Njeni baka i deka imaju sve svoje i uglavnom se ništa ne kupuje. Imaju i svoje piliće, ali i svoju baštu, pa je sve zdravo, organsko i neprskano. Bude tu i mesnih prerađevina u vidu suhomesnatog, ali i pečenja... Bukvalno bude svega. Ugojimo se najmanje tri kilograma, pa posle držimo dijetu", priča kroz smeh on.

Sin Nikolaj najviše voli slatkiše.

"Od ponedeljka do petka jedemo zdravu hranu, a vikendom picu i palačinke. Da budemo zgodni. Ja sam malo zgodan", rekao je naslednik, na šta su se mama i tata grohotom nasmejali.

"Poželeo sam (za Novu godinu) Patrolne Šape na bojenje, trkački auto na baterije, čokoladno jaje i sestru Klaru", izjavio je mališan, a Saša Kapor dodaje: "Poželeo je, ukratko, sve što postoji!"

foto: Dragan Kadić

Inače, Nikolina i Saša su u ljubavi već osam godina i to, osim deteta, smatraju svojim najvećim uspehom. Za sebe kažu da su "kao nebo i zemlja", ali da su, uprkos razlikama, i dalje zajedno.

"Mi smo različiti. Saša je direktan po cenu da te uvredi. Ja kalkulišem, imam više strpljenja. Mislim da kada bih i ja bila vatrena i kao on, do srži direktna, to ne bi opstalo. Imam malo više osećanja prema ljudima i ne želim da svima po svaku cenu kažem baš sve što mislim. Ne moram i ne želim", kaže Nikolina i objašnjava u čemu se još razlikuju njih dvoje.

"Češće ja delim komplimente njemu nego on meni. Kada ga pitam kako mi nešto stoji ili kako izgledam, on mi uvek kaže: 'Tebi je sve dobro', i tu se završava svaka priča", kaže Nikolina, dok se Kapor pravda: "Primetim sve, od nove frizure, šminke, garderobe... Znam koji veš nosi, mada, budući da joj veš najčešće ja kupujem, logično je da ću ga primetiti", kaže kroz smeh Saša.

"Nikad nije omanuo konfekcijski broj. Kupim i ja sama sebi, ali njemu se nikad ne svidi taj, pa mi on kupi onaj koji je po njegovom ukusu", dodaje Nikolina.

Kako se, pak, požalila, Saša nije ni romantičan kao ona.

foto: Damir Dervišagić

"Češće ja govorim 'volim te'. On je hladan, tako da ja ponekad nemam osećaj ni da me voli", kaže ona, a Saša objašnjava otkud joj takav utisak: "Ona ode u Bosnu na nekoliko dana... Ujutru mi pošalje poruku, po podne me okrene i onda se fino ispričamo. I tako svaki dan. Onda mi posle nekoliko dana kaže: 'Čoveče, da li si ti realan?! Nijednom me nisi okrenuo za ovih šest dana!", priča Kapor.

"Pa šta biste vi pomislili? Ja mu onda kažem: 'Ako me ne voliš, daj da se raziđemo, da skratimo priču!" iskrena je pevačica, dok Kapor ne prestaje da objašnjava.

"Meni je korenje iz Hercegovine, tamo je kamenje. Generalno sam hladan, ali imam i ja svoje trenutke kad sam emotivan. Od mene ne može da se očekuje da sam svaki dan i u svakom trenutku emotivan. To nije moguće", naglašava Kapor, dok Nikolina "radi" samo na ljubav.

"Mene ljubav pokreće. Ne volim da kalkulišem, taktiziram... Ako ne dobijem ljubav i pažnju, povlačim se i zatvaram. Volim upućenost i povezanost sa osobom koju volim", zaključuje je Kovačeva.

foto: Damir Dervišagić

