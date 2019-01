PEVAČICA SUROVO KAŽNJENA NA BOŽIĆ! Tijana Bogićević na ovo nije računala: Zinućete kad budete videli šta je uradila! (VIDEO)

Tijana Bogićević let za Boston isplanirala je na dan Božića kako bi, između ostalog, prošla povoljnije. Međutim, to joj se obilo o glavu upravo na praznični dan, jer je let u poslednjem trenutku bio otkazan.

"Ovo je prvi put da mi je otkazan let", priznala je ona putem Instgrama.

S druge strane, uspela je da izvuče najbolje iz stresne situacije, te najlepši praznik odlučila da provede na selu i u porodičnom okruženju. Ovome se zaisguirno nije nadala.

"Danas mi je otkazan let i umesto za Boston, sa aerodroma sam produžila na selo (Straža). Kupila sam kartu da letim na Božić jer se sećam da sam bila stipsa u oktobru i nisam "iz principa" htela da platim 200 dolara više da letim sutradan. Međutim, univerzum je hteo da za Bozić obradujem baš nju i kockice nisu bolje mogle da se poslože! Dragi moji, srećan vam Božić, proslavite ga sa najmilijima i samo bez nervoze! Hristos se rodi!" poručila je ona.

Kurir.rs/Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir