DARKO PLAKAO KAO KIŠA: Kad je ugledao Lorenu ŠČEPAO JE i nije ispuštao, a evo kako je prošao susret Ane Sević i Marine Gagić! Lazić se oglasio posle svega

Darku Laziću ispunila se najveća želja - ponovo je video svoje dete! Naime, folker se na Badnji dan sreo sa čerkomLorenom prvi put otkako je pre dva i po meseca doživeo saobraćajnu nesreću.

Njegova još zakonita supruga Ana Sević ujutru je dovela njihovu naslednicu u Brestač kako bi s tatom provela praznik. Čim ju je Darko ugledao, počeo je da plače kao kiša, a potom ju je ščepao u zagrljaj i nije je puštao.

"Susret je bio emotivan i dirljiv. Za Darka je to bilo ispunjenje sna. Taj trenutak dugo je čekao i jedva ga je dočekao. Lorena je bila presrećna što ga je videla nakon dužeg vremena, ali nije joj bilo jasno što je Lazić u kolicima. Brzo je zaboravila na to jer se Darko potrudio da joj nadoknadi svaki izgubljen sekund i maksimalno se posvetio. Tu su bili i njegovi roditelji, trudna verenica Marina Gagić i svi su se zajedno trudili da Loreni ugode u svemu. Pošto se Darko brzo umara, on se više puta dnevno odmara i zadrema, pa ga je tako i Lorena uspavala u naručju", otkriva izvor za "Kurir".

foto: Printscreen Instagram

Rastanak Darka i Lorene takođe je bio dirljiv. Ona nije želela da ide kući, ali pevač joj je obećao da će se videti uskoro ponovo.

foto: Privatna Arhiva

Lazić je dočekao ponoć i po srpskim običajima proslavio Božić, ali je morao da ustane ranije nego što je planirao. Naime, njega je na božićno jutro probudila mačka Mia, koja mu je skakala po glavi, pa se Darko požalio:

"Mačka mi skače po glavi. Nije mi dozvolila da spavam kao čovek, a baš sam umoran. Ma, neka me budi. Bila mi je moja Lorena, to je neopisiv osećaj. Dete nisam video dugo i mnogo mi je bilo lepo s njom", kaže folker.

On će se nakon praznika vratiti u banju, gde će nastaviti sa svakodnevnim terapijama kako bi se što pre oporavio.

Kurir.rs/Marija Dejanović

Kurir

Autor: Kurir