USKORO ĆE BITI SVE DRUGAČIJE! Ana Kokić i Nikola Rađen se RAZVODE, a evo šta je pevačica rekla PRE SAMO NEKOLIKO NEDELJA

Ana Nikolić i Nikola Rađen stavili su tačku na brak nakon deset godina i to tačno na Božić, a Ana Kokić je nedavno otvoreno pričala o svom braku.

Na pitanje kako održavaju brak na daljinu, Ana je rekla.

- To da smo razdvojeni je postalo svakodnevica, ali neće to trajati doveka. Kako je, tako je trenutno, tačnije tako mora da bude. Biće drugačije uskoro, ali to najbolje on zna - rekla je Ana Kokić u decembru. Tada je istakla i da posle Nove godine sa ćerkicama ide u Moskvu.

Ona je, takođe, pričala i o Nikolinom povratku u zemlju. Ana je nedavno za "Blic" otkrila da Nikola uskoro završava karijeru vaterpolo igrača, zbog čega se vraća u Srbiju, a to je jedan od razloga zbog kog je njihov dom dobio novog člana - kucu. Više o tome pogledajte u nastavku u video materijalu.



Pevačica i vaterpolista odlučili su da stave tačku na bračnu zajednicu na Božić jer su se emocije među njima ugasile.

Ana Kokić i Nikola Rađen u oktobru 2018. su proslavili deset godina braka i imaju dve ćerke, Ninu i Teu. Više njihovih fotografija pogledajte u nastavku u galeriji.

