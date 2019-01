ALEKSANDRA SUBOTIĆ OPET ULAZI U RIJALITI: U Parovima zarađuje za kaznu iz Zadruge!

Produkcija rijalitija "Parovi" planira da ponudi Aleksandri Subotić da sledeće nedelje uđe u njihov šou-program, gde će dobiti priliku da zaradi za kaznu od 50.000 evra zbog diskvalifikacije iz "Zadruge", saznaje Kurir.



Starleta iz Kaluđerice prvi put je učestvovala u Hepijevom rijalitiju pre dve godine, a osim što je kod njih stekla popularnost, tamo je upoznala i svog sadašnjeg verenika Davida Dragojevića, s kojim živi nadomak Novog Sada. Posle učešća u dve sezone, ona se posvađala s producentima "Parova" i rešila da promeni tabor.

foto: printscreen

U septembru je postala učesnica "Zadruge 2", gde je imala honorar 6.000 evra mesečno, ali je ostala bez njega jer je pre dva dana izbačena zbog toga što je pesnicom udarila Minu Vrbaški. Videvši da je Subotićeva ponovo na slobodi, a ujedno i u bezizlaznoj situaciji jer sada mora da plati 50.000 evra odštete Pink televiziji, producenti "Parova" su došli na ideju da joj ponude angažman.

foto: Printscreen Pink

- Smatramo da bi bilo dobro za šou da se Aleksandra pridruži "Parovima" i ovih dana ćemo kontaktirati s njom i porazgovarati o detaljima. Verovatno ćemo joj ponuditi isti honorar kao što je imala i na Pinku, što znači da će do kraja sezone moći da zaradi skoro ceo dug koji organizatori "Zadruge" potražuju od nje. Ako Aleksandra uđe u "Parove", svakako će biti zanimljivo i za gledaoce jer će to biti prvi put da jedan ljubavni par učestvuje u dva rijalitija, s obzirom na to da je David ostao u "Zadruzi" bez nje - kaže naš izvor s Hepija.



U produkciji "Parova" nismo uspeli da dobijemo komentar na ovu temu, kao ni od Subotićeve jer je ona ubrzo posle izbacivanja iz "Zadruge" isključila mobilni telefon.

I. Ercegovčević/ foto: Printscreen

Autor: Kurir