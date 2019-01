KOKIĆKA I RAĐEN NEMAJU ŠTA DA DELE! Ana se sa ćerkama vratila kod majke, a evo gde će on da živi POSLE RAZVODA!

Ana Kokić vratila se u porodičnu kuću na Banovom brdu, gde će nastaviti život s ćerkama, majkom i sestrom nakon razvoda od Nikole Rađena.



Pošto Ana i Nikola nemaju zajedničku imovinu, brakorazvodna parnica će biti olakšana jer nemaju šta da dele. Stan koji Rađen poseduje na Voždovcu ostaje njemu i on će tu stanovati kada se sledeće godine vrati iz Moskve.



"Rađen i Ana ne funkcionišu duže od šest meseci, ali su tek u decembru odlučili da se razvedu. Kada je Nikola od matičara zatražio venčani list i kontaktirao sa advokatom da pripremi papire, Ana se vratila kod majke, gde je inače odlazila kad god je bila u svađi sa mužem. Kokićeva je zbog poslovnih obaveza često odsutna od kuće i biće joj lakše zbog dece, jer su, kao i do sada, mama i sestra bile prve koje su joj pomagale. Nikola se složio sa njenom odlukom i on smatra da je najbolje da ona bude sa svojom porodicom, pa će tako i njegova deca biti dobro zbrinuta dok on boravi u Rusiji", otkriva naš izvor.

Vaterpolista se odmah nakon što je potpisao papire za razvod vratio u Moskvu. Posvetio se obavezama u klubu kako bi što manje mislio na sve ono što mu se dogodilo na Božić.



"Bez obzira na to što Ana i Nikola više neće živeti zajedno, oni će se prema deci ponašati kao i dosad. Zajedno će se posvetiti njihovom odrastanju i vaspitanju i nijednog trenutka neće dozvoliti da Nina i Tea osete njihovu udaljenost. Iako je daljina učinila da se jedno od drugog ohlade, oboje će se potruditi da ostanu u korektnim odnosima. Oni žele da zajedno izvedu decu na pravi put, a svakako će biti lakše kada se vaterpolista vrati da živi u Beograd", završava naš izvor.

Otkako je Kurir objavio da se par razvodi, pojavile su se informacije da su Rađen i Ana već našli nove partnere i da je vaterpolista u vezi s javnosti nepoznatom Ruskinjom. Tim povodom pozvali smo Nikolu, koji je oštro demantovao glasine.

"To nije istina", kratko je prokomentarisao Rađen za Kurir.



Podsetimo, Ana i Nikola potpisali su sporazumni zahtev za razvod braka na Božić, a potom deci saopštili njihovu odluku. On je otputovao za Moskvu.

Saopštenje Zajedno ćemo vaspitavati ćerke Ana Kokić i Nikola Rađen poslali su medijima i saopštenje: "Ovim putem želimo da vas obavestimo da smo posle deset godina braka odlučili da se sporazumno razvedemo. Zajedno smo doneli odluku da stavimo tačku na naš brak. U ovom za nas delikatnom trenutku molimo vas da imate razumevanja za našu privatnost i privatnost naše dece. Mi ćemo, nakon svega, ostati u dobrim odnosima i zajednički vaspitavati naše ćerke. O našim karijerama ćemo vas, kao i do sada, obaveštavati i biti otvoreni za saradnju."

