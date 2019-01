SHVATILA SAM DA TO NISAM JA... Sanja Đorđević se povukla sa JAVNE SCENE u jeku SLAVE, pa objasnila zašto!

Sanja Đorđević je otvorila dušu i priznala zašto više nije toliko aktivna u svom poslu kao što je bila ranije.

"Ja se s vremena na vreme vratim, nešto izbacim, radim ali ne kao ranije. Nisam zažalila zato što sam u jednom periodu puno radila i nisam imala svoj život, sve je bilo mehanički i nisam osetila lepotu životu. Onog trenutka kada sam počela mehanički da odrađujem koncerte i nastupe, shvatila sam da to nisam ja", ispričala je pevačica.

Ona je dodala da je zahvalna što je publika voli i rado prati ono što radi iako se medijski ne eksponira.

"Izbacila sam pre dve godine nešto, pa pre godinu dana, ali nešto ja to medijski ne propratim. Obećavam da ću sledeću pesmu medijski propratiti. Često sam u Beogradu samo ne objavljujem to na sva zvona jer sam medijski lenja. Mene publika voli pa me je razmazila da ne moram da se šminkam i pojavljujem", istakla je Sanja u "Premijeri".

