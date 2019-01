BIVŠOJ SLOBINOJ LUBAVNICI NEĆE BITI DOBRO KAD OVO ČUJE: Bruka kako je Kija Kockar ovaj put opela po Luni Đogani

Iako mnogi misle da Sanja Stanković po ulasku u "Zadrugu 2" nije pružila ruku Luni Đogani zbog prijateljstva sa Kijom Kockar, pobednica prve sezone rijalitija smatra drugačije.

- Znam kakvo Sanja ima mišljenje o Luni, pa me nije ni čudilo što joj nije pružila ruku kada je ušla. Niko od njih nema problem sa Lunom zbog mene, već zbog nje same. I ne znam zašto me Luna stalno spominje... Kao da ja nekom branim da se druži sa njom. Svi zadrugari imaju dovoljno dobro razvijenu svest o tome ko je kakav, dovoljno su zreli da im neko nameće svoje mišljenje. Tako da u ovom slučaju njima niko ne manipuliše, već svako bira ko će sa kim da se druži - izjavila je Kija za "Skandal", ali se tu nije zaustavila.

foto: Ana Paunković

- Niko nije hteo i neće da se druži sa njom jer je kvarna, glupa i folirant. Prosta matematika! Moje druženje sa Sanjom i Jovanom ne zavisi od toga da li su one dobre sa Lunom ili ne, već od toga kakve su prema meni. Svako ko meni više nije blizak, nije isključivo zbog svojih postupaka! Pravili smo čak i šalu na Instagramu kako prodajemo čet između svih nas koji se družimo posle "Zadruge 1" za 100 evra. Ponuda i dalje važi, samo je cena sada skočila na 1.000 evra - zaključila je priču uz osmeh Kockareva.

Kurir.rs/Skandal/Foto Printscreen

