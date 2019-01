HIT PONUDA ZA SAVRŠENO LETO U LUKSUZNOM HOTELSKOM KOMPLEKSU PORTO CARAS! Istražite čari Egejskog mora

Ako već sada planirate letovanje za narednu sezonu, imate sjajnu priliku da pri tome i uštedite. Turistička agencija „Travelland“ pripremila je fantastične ponude sa neverovatnim sniženjima. Zahvaljujući ovim prazničnim akcijama ekskluzivni hotelski kompleks Porto Carras može biti vaša sledeća stanica po cenama nižim i do 52%!

Istražite čari Egejskog mora, provedite dan uživajući u jedrenju, jahanju, golfu i drugim sportovima ili se jednostavno opustite u Spa centru uz neki od umirujućih tretmana. Ako volite da istražujete kulinarske majstorije, na raspolaganju su vam restorani sa najukusnijim specijalitetima, a sve to možete upotpunuti čašom kvalitetnog vina iz podruma koji ovaj kompleks poseduje. Opustite se u nekom od barova, gledajte najnovije filmove u bioskopu ili posetite pozorište kojim se Porto Carras može pohvaliti. Za sve ljubitelje noćnog provoda tu su diskoteke, a u luksuzno uređenom kazinu ljubitelji kocke se mogu dobro zabaviti. Zbog brojnih igraonica i klubova za decu, mališani će uživati u zabavnim aktivnostima, što ovaj velelepni kompleks čini idealnim mestom za uzbudljiv porodični odmor. Kompleks Porto Carras se uz more prostire na dužini oko 10 km, krijući prelepe plaže i uvale gde možete uživati u svakodnevom kupanju, sunčanju ili zabavnim igrama u vodi ili na pesku. Rapsodija boja koju čine od tirkizne do modro plave nijanse mora, zelenilo palminog i borovog drveća, najfiniji beli pesak čini pravi ugođaj oku posmatrača što doprinosi opuštenom odmoru.

Estetskim izgledom, komforom i ponudom izdvajaju se hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton, oba iz kategorije 5 zvezdica. Sobe su luksuzno opremljene i odišu elegancijom a poseban utisak ostavljaju prostrana mermerna kupatila i terase sa nezaboravnim pogledom na plavetnilo zaliva Toroneos ili pak na terene za golf.

Uz „Travelland-ov“ popust od čak 52% u ovom luksuznom hotelskom kompleksu možete boraviti po neverovatno niskim cenama! U hotelu Porto Carras Sithonia sedam noći uz All Inclusive uslugu po ceni je već od 829€! U hotelu Porto Carras Meliton, sedam noćenja sa doručkom možete priuštiti po ceni već od 649€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

