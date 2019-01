DAVNO SMO TO REŠILI: Aco Pejović je magnet za ŽENE, a priznaje kako njegova supruga reaguje na to!

Aco Pejović otvorio je dušu o udvaranju pripadnica lepšeg pola, pa naveo kako njegova supruga reaguje na to.

"Mislim da pojedinci to rade i na taj način "dižu" svoje karijere. Inače je daleko od toga kako se priča", rekao je Pejović, koji je priznao kako reaguje kada mu prilaze devojke:

foto: Damir Dervišagić

"Prilaze i svakom muškarcu je drago da ga vole dame i vole šta radim. Prija mi do određene granice. Bilo je i toga."

Pevač je sa suprugom Biljanom u skladnom braku više od 2 decenije, a nije mu uvek bilo lako da objasni nezgodne situacije.

"Ona je drugi svet, nju to ne dotiče, davno smo rešili to u glavi, da to ni sa čim nema veze", završio je Aco.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

