3 GODINE GOSPOĐA DŽEKO! S TOBOM RASTEM, S TOBOM SAM SREĆNA, NAJSREĆNIJA: Romantična objava Amre Silajdžić koja je SVE RAZNEŽILA!

Popravljaš mi haljinu. Sredjuješ kosu. Igraš sa mnom uno, jamb, remi... Smijemo se na sav glas. Ljubiš me svaki put kad imaš priliku. Daješ kompliment. Kritikuješ. Uvijek mogu bolje. Tebi se obraćam za savjete. S tobom odgajam našu djecu. S tobom rastem. S tobom sam sretna. Najsretnija. Evo osmu godinu... Tri kao gospodja Džeko. Voliš me. Volim Te. ❤️ #weddinganniversary #1101

