TI SI DETE KOJE IMA STARU DUŠU, ZATO TAKO PEVAŠ: Nataša Bekvalac samo što nije zaplakala kada je ON stupio na SCENU! (VIDEO)

Žiri je bio oduševljen nastupom Davida Markovića, a posebno Nataša Bekvalac koja je bila veoma emotivna.

David je otpevao "Jesen u meni", a nema kome se nije dopalo njegovo izvođenje.

foto: Printscreen

"Ti si miljenik žirija, ne znam da li to znaš? Zato što mislim da si vrlo specifičan takmičar. Ti si jedno malo, slatko, emotivno biće, i u odnosu na sezonu u kojoj si se takmičio sada si mnogo samopouzdaniji, valjda si porastao, sigurniji si u svoj glas. Bila je ovo lepa interpretacija. Ja bih ti savetovala da kada pevaš ovakve pesme ne ispevavaš previše, naročito u refrenu. Generalno si bio božanstven, mnogo si lep, lepa ti je ta nova frizura, sviđa mi se", rekla je Goca Tržan.

foto: Printscreen

"Postoje neka deca koja su stare duše, to nije ništa ružno, to je kompliment. Ti si definitivno dete koje ima staru dušu, zato pevaš tako lepo, tako emotivno. Ti si toliko savršeno lep, ja kada bih crtala svog sina, ja bih ga tako nacrtala, da izgleda kao ti. Izgledaš kao anđeo, pevaš kao anđeo, imaš neku milost u sebi koja me obara s nogu. Perfektan si", zaključila je Nataša Bekvalac.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

