DARKO POBEGAO IZ BOLNICE, LEKAR UPOZORAVA! Pevač se opustio previše, a evo kakve posledice može da ima Lazić zbog ove odluke

Doktor Miloš Poleksić zapretio je Darku Laziću da će se povući iz njegovog lečenja, bude li još jednom uradio nešto protiv svog zdravlja. Načelnika bolnice u Selters banji, šokiralo je to što je pevač bukvalno pobegao kako bi Novu godinu dočekao u kafani, a božićne praznike kod kuće, i time ugrozio sve rezultate koje je lekarski tim teškom mukom postigao u proteklom periodu rehabilitacije.

"Banja nije zatvorena ustanova u kojoj se neko prinudno drži po sobama. Svi naši pacijenti imaju slobodu kretanja, ali po odobrenju odeljenskog lekara i to pošto se završe prepisane terapije i jave se dežurnom medicinskom osoblju koje će to ubeležiti. Savetovao sam mu da ne ide nigde van ustanove iz nekoliko razloga. Prvo on još uvek ne može da se oslanja na desnu nogu, a napolju je klizavo, pa postoji mogućnost da padne i povredi se. Nije ni poželjno da u narednom periodu boravi na mestima koja su zatvorena, zagušljiva, zadimljena, puna bacila, jer lako može da se razboli, a nema slezinu, što znači da mu je slabiji imuni sistem. Ali ako je već otišao u provod, nije to morao javno da pokazuje. Popričali smo i on mi je rekao da je taj izlazak bio lek i rasterećenje za njegovu dušu i motiv za bolju rehabilitaciju, tako da sam ga nekako i razumeo, ljudski je", priča doktor i nastavlja:



"Mislio sam da ne treba da prekida terapije nakon isteka rešenja, već da nastavi o svom trošku, ali on je imao želju da dočeka Božić kod kuće sa celom porodicom. Uz to, on treba u Beogradu da obavi dodatna ispitivanja vezana za funkciju bubrega, pa su mu moji pretpostavljeni dali otpust. Da li će se vratiti u našu ustanovu, zavisi samo od njega i njegove porodice, a mi bismo to voleli pošto smo se uigrali. Uzimajući u obzir sve okolnosti, mi smo, kao ustanova, veoma zadovoljni ishodom Darkove rehabilitacije, i saradnjom s njim i njegovom porodicom. Naš tim je postigao ogroman uspeh kada je za samo 36 dana, ležećeg i nepokretnog pacijenta obučio i osposobio za samostalan hod, s dve potpazušne štake, zalečio sve njegove rane i vratio mu osmeh na lice", kaže doktor Miloš.

foto: Printscreen Isntagram

Kurir.rs, Svet

Kurir

Autor: Kurir