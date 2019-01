PA NEĆE SIGURNO DA ODUSTANE, VIDI MI BUTKU: MILICA TODOROVIĆ OBJASNILA ŠTA UVEK PALI KOD MUŠKARACA: Izazovna pevačica zaprepastila kada je ZADIGLA NOGU! (FOTO)

Foto: Printscreen Magazin In

Milica Todorović bila je gost u emisiji i tom prilikom dala svoje viđenje ljubavi, odnosno kako se treba ponašati prilikom prvog sastanka sa muškarcem. Ona je, na iznenađenje mnogih, objasnila da je zbog butina ni jedan muškarac neće odbiti, šta god mu ona rekla i kako se god ona bude ponašala.

Naime, tema razgovora bila je kako mušlarca na suptilan način odbiti kada posle prvog ili drugog sastanka poželi da vas odvede u svoj stan, a da mu pri tom održite interesovanje. I naravno, sprečite da potpuno odustane.

Milica je zagovornica toga "što na um, to na drum", pa je ona istakla da nema zadrške u tome kada nešto "neće" a onda i otkrila njen "tajni adut" koji nikad anije "omanuo":

"Pa ja ako kažem da neću, on mora da se trudi, ako on hoće! Pa neće sigurno da odustane, vidi mi butku", izjavila je Milica u emisiji "Magazin In".

Ona je ovim zaprepastila sve u studiju, a da bi to i dokazala, prekrstila je svoje duge noge i demonstrirala kakvu zapravo nogu ima, zbog koje, kako ona kaže, muškarci ne odustaju kada žele da je zavedu.

"Evo ako ja prekrstim sada ovako, to je onda..", bila je ubedljiva Todorovićeva.

