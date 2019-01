PSIHOLOG ZA KURIR OBJAŠNJAVA: Majka i otac su krivi što je Mina postala prostitutka!

Reakcije javnosti sve su brojnije i žustrije otkako je Mina Vrbaški javno priznala da se sa samo 16 godina bavila prostitucijom, navodno kako bi zaradila za sebe i svoju porodicu.



O toj temi dugo se nagađalo, pa je starleta rešila da u "Zadruzi" otkrije svoju burnu prošlost, svesna toga da će tako šokirati i gledaoce, ali i svoje najbliže, koji nisu znali da se bavila najstarijim zanatom. Psiholog L. G. (ime poznato redakciji) kaže da Minini roditelji snose odgovornost za to što je ona krenula lošim putem.



- Roditelji nisu krivi za njen životni izbor, međutim, roditelji su ti koji usmere dete vaspitavanjem ili nevaspitanjem. Čime su se bavili njeni roditelji tokom njenog odrastanja? Da li su bili tu za nju, da li su je usmeravali ili su išli linijom manjeg otpora, pa su joj popuštali i dopuštali sve... Odgovorom na ova pitanja jasno možemo videti ko je Mina - smatra psiholog.

foto: Printscreen Premijera

Minina majka Ivana Vrbaški još jednom je u izjavi za Kurir ponovila da njena mezimica obmanjuje javnost pričajući kako se prostituisala da bi prehranila porodicu, ali napominje da je sasvim sigurna da je to prošlost i da se time više neće baviti.

- Nisam imala osnova da posumnjam da se ona bavi prostitucijom jer to je period koji je trajao nekoliko meseci. Ona je 16. rođendan proslavila u kafiću, nakon toga je bila kod kuće, a ubrzo je ušla u "Zadrugu". Nikada nije bila obučena nešto posebno, niti je donosila novac. Tada sam ja bila u radnom odnosu, i to što je rekla da sam dobila otkaz - laže, jer sam ja dala otkaz, i to tri dana pred Minin ulazak u prvu "Zadrugu" - kaže ona, napominjući da ne krivi Mininog oca Nenada Pešuta za njeno ponašanje, ali da je ogorčena što ljudi sada masovno osuđuju Minu.

foto: Printscreen

- Ja sam sa tim čovekom u kontaktu i ne krivim ga. Ni u jednoj krštenici, ni na jednom papiru ne postoji njegovo ime. Šta se desilo među nama, samo je naša stvar. Meni nije jasno gde su ti ljudi koji je sada osuđuju bili kad sam ja bila u Centru za socijalni rad i visila tamo mesecima, tada niko nije mogao da mi pomogne. Nisam sedela kod kuće i čekala. Prijavljivala sam stalno kad je odlazila od kuće i vraćala sam je. Ne osećam sramotu, neću da se stidim svog deteta, grešila je, priznala je i, šta treba, da je razapnemo? Mina se opametila i tvrdim da nema šanse da se vrati na loš put - ubeđena je ona.



Advokat tvrdi

Mini ne preti zatvor

Advokat Nebojša Perović ističe da protiv Mine Vrbaški i njene majke verovatno neće biti pokrenut nikakav postupak, ali da je moguće da se to dogodi ukoliko se otkrije osoba koja je posredovala u prostituciji.

- Ukoliko tužilaštvo nakon saznanja da se maloletna osoba bavila prostitucijom pokrene istragu i ako se dođe do posrednika u vršenju prostitucije, može biti pokrenut postupak protiv njega, a zaprećena kazna za to je od jedne do 10 godina zatvora - kazao je Perović, čije navode nam je potvrdio i

kriminolog Zlatko Nikolić.

foto: Milovan Milenković

- Prostitucija je prekršaj, a retroaktivno ništa neće biti pokrenuto. Devojka kako je priznala, tako može i da porekne, a majka je sama dala izjavu da nije znala čime joj se ćerka bavi - kaže kriminolog, dodajući da je prekršaj koji je Vrbaški uradila svakako zastareo.

I. Ercegovčević - J. Ivić - Lj. Stanišić/ foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir