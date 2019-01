TURSKI MILIJARDER GRADIO JE DVORAC NA MORU ZA NJIH: 2 nedelje posle raskida sa biznismenom Emina Jahović je uradila ovo i ŠOKIRALA SVE (FOTO)

Emina Jahović i turski biznismen Sadetin Saran raskinuli su krajem decembra 2018. godine, međutim po svemu sudeći i dalje nisu u potpunosti prekinuli kontakt.

Emina i Sadetin i dalje prate jedno drugo na društvenoj mreži Instagram, a pevačica je označila da joj se dopada najnovija fotografija njenog bivšeg izabranika.

Ovaj potez Jahovićeve mnoge je iznenadio, a da li je na pomolu pomirenje ostaje da vidimo.

- Nesuglasice su počele nakon što je Emina dala intervju za srpske medije gde je rekla da nema nameru više da se udaje. Sadetin je to shvatio kao poruku žene koja nedovoljno voli i to joj je jasno stavio do znanja. Sa druge strane, on je čovek koji je privržen porodici i gradio je kuću na obali u kojoj je trebalo zajedno da žive. On je njih dvoje video kao porodicu, ali je nakon tih njenih izjava shvatio da na njihov odnos ne gledaju istim očima. Nakon rasprave koju su vodili pre njenog odlaska u Milano, ona je odlučila da prekine svaki kontakt sa njim - rekao je nakon raskida izvor upućen u čitavu priču.

