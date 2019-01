UŽIVO PRED CELOM SRBIJOM ŠUTNUO VERENICU: David u ustao i poručio Aleksandri da je ostavlja zbog Ane! Subotićka se oglasila BRUTALNIM porukom, a ON ĆE IH RASKRINKATI! (VIDEO)

David Dragojević, kako stvari stoje, i definitivno želi da bude sa Anom Korać. Bivši fudbaler je uživo u programu izjavio da se pored Koraćeve oseća lepo, a onda se obratio svojoj devojci Aleksandri Subotić.

"Aleksandra, šta da radim. Ja se neću sklanjati od Ane. Osećam se lepo sa njom. Nisam znao da će to ovako da ide, ali svaki dan vodi ka nečem lepšem. Ne mogu ja sebe da kontrolišem", rekao je David.

"Ne znam do kada ćemo moći da se kontrolišemo, suzdržavam se koliko mogu, ali jedva", rekao je Dragojević.

Ana Korać je izjavila da se i ona suzdržava.

"Iskreno, ne znam, ali suzdržavamo se. Mi pričamo očima", rekla je Ana.

"Neću da krijem ništa kao i do sada. Kada dođe do poljupca, nećemo se sakrivati", rekao je David.

Subotićeva je naglasila da je ona Davidova verenica, a po mnogima je osula paljbu

- Vidite ovako, ova žena ( Biljana Dragojević ) je moja svekrva buduća ako ima boga i ako David skapira kakvu budalu prave od njega i kakvu svi do jednog igraju igru sa njim! Nju on ne zanima, nju zanima medijska pažnja i da je bitna! David je pogubljen, sa njim manipulišu onaj konj što u 50 godina nema ni kučeta ni mačeta, onaj majmun što je ostavio svoju ženu 10 godina samu i ide i se*e po rijalitijima, ona što je ostavila svoje dete i nije ga videla 17 godina, ona narkomanka što vrti dupe oko šipke a prozivala ga pe*erom u prvom rijalitiju...... David u svima vidi dobro, to je njegova jedina mana..... Ta devojka je izjavila da će ga smuvati i šutnuti posle 2,3 meseca i zaboraviti do kapije, imam snimke gde je Mića tera da mu uđe u krevet, postoje raznorazni snimci.... A sve to je ZAKUVALA MOJA MAMA JOŠ OD SPOLJA... To se zove bolest! Mi imamoooo SVE SNIMKE!!! Ko to još podržava! Ja sam njegova VERENICA, ja sam osoba čije je on dete odgajao.... Šta bude bice... Ali ja se idalje nadam da će on skapirati šta mu se radi.... Ja njega VOLiM i ta ljubav preko noći ne može da nestane! KRAJ - napisala je Aleksandra na Instagramu.

Lepi Mića održao je lekciju Ani Korać i Davidu Dragojeviću. On je otišao u izolaciju da ih posavetuje da priznaju ono što osećaju, a nije im se dopalo ono što su čuli.

- On je sam morao da shvati svoju situaciju, a ne ovako da se desi. Ja pričam istinu, ako budete lagali, ispašćete smešni kod naroda. Samo se vi tešite, ispada ovde neko budala. Prvi ću ja ustati i reći svašta. Kad su stvari očigledne, to se onda kaže. Možda jeste, možda nije, možda grešimo, možda ne, a ne to što vi govorite, mi ništa ne radimo. Morate da skapirate neke stvari, da radite, tako je kako je, neka vam sudi narod - dao im je savet Mića

