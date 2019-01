BOKSER IZ PAROVA SVE AGRESIVNIJI: Đorđe patosirao Ivana! (VIDEO)

Đorđe Tomić, učesnik "Parova", otvoreno govori da teško kontroliše svoju agresivnost, a to je sada i pokazao, i to na Ivanu Marinkoviću. On je bez ikakvog povoda svom snagom odgurnuo bivšeg muža Goce Tržan sa stolice, a onda se srušio na pod.



Ova scena odigrala se u prostoriji gde se nalazi garderoba, sat vremena pre nego što su takmičari ovog rijalitija otišli na spavanje. Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se Marinković kako sedi na stolici na sredini sobe i ćuti, dok oko njega nekoliko puta prolazi Tomić i urla.

Kako na sebi nije imao mikrofon - bubicu, nije moguće čuti šta mu je tačno govorio i zbog čega je izgubio strpljenje. U jednom momentu Đorđe je izašao, a onda se ponovo vratio u prostoriju, stao pored Ivana i svom snagom ga udario rukom u glavu i gurnuo sa stolice. Marinković je pao na pod, ali je brzo ustao i obratio se produkciji.



- Režijo, šta je ovo? Šta je ovo? - ponavljao je.

Đorđe je kažnjen izolacijom na nekoliko sati, mada je za ovakav vid fizičkog kontakta predviđena direktna diskvalifikacija.



Ovo nije prvi put da je bivši bokser iz Bijeljine bio nasilan prema drugim učesnicima "Parova". Na Badnji dan takođe se dogodila identična scena kao sa Ivanom Marinkovićem, s tim što je tada njegova žrtva bila Nevena Kalaver.

Ona je neko vreme provocirala i gurkala Tomića, koji se toliko razbesneo da ju je u kuhinji iz sve snage bacio na pod.

Samo pukom srećom Nevenina glava je promašila udarac o ivicu kuhinjskog elementa, a zanimljivo je da je ona dan nakon toga izjavila da ništa ne zamera cimeru i da su oni prijatelji.

