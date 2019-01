MILICA PAVLOVIĆ PROGOVORILA O POLJUPCU SA KIJOM: Muškarci su sanjali o ovom momentu, a ne slute šta se KRIJE IZA NJEGA! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar i Milica Pavlović zapalile su Srbiju kada su se poljubile na kraju pesme koju su otpevale zajedno. Vrelom akcijom nema kome nisu raspalile maštu! Ognjen Amidžić nije znao na koju stranu pre da gleda.

"Do poljupca je došla spontano. A takve stvari su najlepše", objašnjavala je Kija, a Pavlovićeva je dodala: "Sve se desilo spontano! Pre emisije smo Kija i ja pričale o tome da nam je mnogo ljudi poslalo poruke, meni da poljubim Kiju, a njoj da poljubi mene. I kad smo izvele 'Tako mi i treba', prosto se spontano nametnulo i da se poljubimo. Eto, ispunile smo fantaziju mnogih muškaraca i žena koji su to želeli da vide i verujem da su uživali. Ovo je prvi moj 'javni poljubac', jer svi znaju da u prvi plan stavljam svoju karijeru, a ne privatan život, i drago mi je što je to bilo sa Kijom. Ona je sjajna devojka", otkrila je Milica.

Na pitanje kakav je bio poljubac i kako se ova druga ljubi, kroz osmeh odgovaraju:

"Milica se super ljubi. Pitala sam je baš što nije duže trajalo", kaže Kristina.

"Ne pamtim kad sam se poslednji put ljubila, tako da je Kijin poljubac bio pravo osveženje i koliko sam mogla da procenim na osnovu onog kratkog poljupca - ljubi se sjajno! Sigurno ću dobro upamtiti ovaj poljubac, kao i kompletna publika", priznala je Milica.

foto: Pritnscreen

Obe, pak, tvrde da im se žene ne udvaraju često.

"Retko kada me muvaju žene, štaviše mislim da mi se nisu nikad ni udvarale. Bila bih nežnija u odbijanju nego prema muškarcima", otkriva Kockareva, a Pavlovićeva ističe da joj u poslednje vreme niko ne prilazi: "Meni se niko ne udvara i kad to kažem ljudi uglavnom misle da se šalim. Da, dobijam razne komplimente i od žena i od muškaraca, ali mislim da svi generalno imaju neki strah kada sam ja u pitanju, tako da mi se dugo niko nije direktno udvarao. Pretpostavljam da misle da kod mene nemaju velike šanse. Zato sam i sama i nikako da nađem dečka", zaključuje ona.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir