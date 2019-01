MISLIO SAM DA LUNA NEMA SLUHA... Gagi Đogani otvorio dušu o Luninoj muzičkoj karijeri, Anabelinom zdravlju i čije mu mišljenje najviše ZNAČI!

Gagi Đogani priznao da su on Anabela naterali Lunu da se okrene muzičkoj karijeri iako se u početku protivila tome, ali i još mnoge stvari koje zanimaju javnost.

Šta je Luna želela da radi?

- Luna je želela da bude jedinstvena, drugačija, da nešto novo radi, ne da peva. Anabela i ja smo je nagovarali da krene sa nastupima, ali ona sebe nije videla u tome. Drago da je što je shvtila da želi da se bavi pevanjem. Prijatno me je iznenadila jer sam mislio da Luna nema sluha, ali taj talenat se iznenada pojavio. Ona je u intonaciji, ne u falšira, ima harizmu, ima izgled, ima scenski nastup, dobro koketira sa kamerama…

Da li će Luna pomoći tebi i Anabeli u poslu?

- Ma ne, to nikako. Mnogi nas optužuju da se preko Lune forsiramo u medijima što nije istina. Luna se dobro nosi sa popularnošću u odnosu na Anabelu i mene. Ona radi šta hoće, jer joj se sve može. Jesmo joj mi roditelji, ali njoj je Bog dao nešto što Anabela i ja nemamo. Luna je jedna jedina.

Kako će Kija i Sloba reagovati na Luninu pevačku karijeru?

Njih dvoje me ne zanimaju, interesuje me samo moje dete. Gledam da je čekaju pesme kad izađe, da sve da bude spremno, a šta će Kija i Sloba da rade ne zanima me. A to da li će oni sarađivati sa Lunom, ne verujem, ali sve je moguće.

Šta je sa Anabelinim zdravljem?

- Anabela ima zdravstvenih problema. Proradila joj je štitna žlezda, ali to će sve da dođe na svoje. Nije se ugojila zato što jede, to su gluposti, ne razumem ljude koji o tome pričaju, kako ih nije sramota, a znaju šta je sve preživela I kako je to na nju delovalo. Pri tom, nije se mnogo ugojila. Ona je pod jakim stresom zbog Lune, ali smo svi uz nju I to će proći.

Da li je i Andrej uz nju, kako su oni sada?

- Da, da naravno Andrej je tu, kao i svi mi. Mi smo jedna porodica i uvek se pomažemo. Moje dete je malo kod njih, malo kod mene. Zaista se pomažemo I što se Anabele tiče svi smo tu za nju.

Lunu je podržala i Zorica Brunclik?

- Zorica je dva života starija od Lune, a kada ona kaže da je rođena da se bavi pevanjem, to i te kako znači. Sve drugo nije bitno ako ti jedna zvezda kao što je Zorica to kaže. Od tada Luna ima još više neprijatelja, sujeta i ljubomora su odmah proradili.

