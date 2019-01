JOVANA I JA NE MOŽEMO DA IMAMO VIŠE DECE! Željko Joksimović otkrio porodičnu tajnu: Toliko od nas!

Željko Joksimović otkrio je da posle sina Koste i bliznakinja Ane i Srne, sa suprugom Jovanom Joksimović neće imati više dece.

Naime, kako se navodi, Jovana je sa devojčicama imala tešku trudnoći i porođaj, te bračni par više neće proširivati porodicu.

"Ne možemo više imati dece. Od nas ipak toliko", otkrio je Željko za hrvatske medije, nakon priče o koncertu u Zagrebu koji je zakazan za sredinu februara.

Sina kostu par je dobio 2014. godine, a Anu i Srnu 2017.

"Curice stalno brbljaju, Srna više nego Ana, a njihov stariji brat Kosta to je jedva dočekao. Stalno je pitao kad će više pričati, sad ih usmerava jer nemaju baš najbolju ravnotežu. On to kao zna, ali se isto tako i naljuti kad mu se ne maknu s puta dok prolazi", ispričao je Željko.

