POTPISALA PAPIRE ZA RAZVOD, UDEBLJALA SE, RIJALITI JOJ NIJE USPEO: Komšije više ne prepoznaju Anu Nikolić! Ovo je pravi razlog zašto pevačica NIKAKO NE MOŽE DA SE VRATI U NORMALU!

Iako je svoj potpis na brakorazvodni postupak pevačica dala još pre dva meseca, Stefan ne odgovara na pozive advokata i nikome nije jasno šta time želi da postigne. Zbog neurednog i stresnog života, Ana Nikolić ne uspeva da smrša, u prilog tome govore i reči komšije koji je svakodnevno viđaju.

Pevačica poslednjih dana kipti od besa jer njen još uvek zakoniti suprug, reper Stefan Đurić Rasta, odugovlači sa potpisivanjem papira za razvod. Ana želi da stavi tačku na tu priču i da se potpuno posveti karijeri i budućnosti koju je isplanira za nju i njihovu ćerku.

- Ana je još pre dva meseca potpisala papire za sporazumni razvod, a sve do danas Rasta to nije učinio. Anu strašno nervira takvo njegovo ponašanje, pogotovo zato što ne zna iz kog razloga to radi. Njih dvoje su u super odnosima otkad ne žive zajedno. Lepo se dogovaraju oko Rastinog viđanja ćerke i drugih stvari, te među njima zaista nema zle krvi. Čak su se sve dogovorili i oko razvoda i onda je zapelo oko njegovog potpisa. Da li joj se on možda sveti zbog nečega, da li se on možda nada pomirenju, ne zna, ali samo želi da se to što pre završi kako bi se na miru posvetila karijeri- naveo je izvor blizak pevačici i dodao da se ona trenutno bavi samo ćerkom Tarom i radom na novim pesmama.

Da Rasta zaista još uvek nije potpisao papire za razvod, potvrdio je Anin advokat Borivoje Borović.

- Situacija je nepromenjena kada je reč o razvodu Ane i Raste. Još uvek čekamo njegov potpis - izjavio je kratko Borović.

foto: Damir Dervišagić

S obzirom na to da su po gradskim kuloarima počele spekulacije da su se Ana i Rasta pomirili, te da zbog toga on nije još uvek stavio potpis na papire za razvod, evo šta kažu ljudi u komšiluku Ane Nikolić u beogradskom naselju Voždovac. Komšije tvrde da Anu ne viđaju sa Rastom, te da se pomirenje nije desilo.

- Rastu nedeljama nisam videla. Viđam samo Anu sa ćerkom i dadiljom. Dosta se ubucila u poslednje vreme, jedva je prepoznajem - kaže nam komšinica koja živi u kući pored Anine zgrade.

Popričali smo i sa građevinskim radnicima koji rade na novoj zgradi tik do one u kojoj živi Nikolićeva.

- Viđamo Anu skoro svaki dan, ali ne sa Rastom. Njega nisam video sigurno dva meseca - kaže radnik, a njegov kolega dodaje:

- Poslednji put sam ga u kraju video nekoliko dana pred Novu godinu. Dolazio je kod Ane, ali ne živi tu. Još jedna Anina komšinica nam je rekla da ne viđa Anu sa Rastom i da ne veruje da su se njih dvoje pomirili.

Ana zaista vodi samostalan život, Nikolićeva sama izlazi iz zgrade u kojoj živi, zatim seda u svoj auto i odlazi da obavi svakodnevne obaveze, dok je ćerka u rukama dadilje. Od Raste ni traga ni glasa... Ana sa viškom kilograma još uvek se nije izborila.

Od rijalitija ništa, a kilograma sve više

Ana već mesecima pokušava i da oslabi, ali joj to i dalje ne polazi za rukom.

- Iako je imala u planu da izbaci u etar sopstveni rijaliti šou gde će da mršavi pred kamerama, zasad je ta ideja na čekanju. Ona je rešila da prvo izda novi album koji njeni obožavaoci željno čekaju. Ana planira da do izlaska albuma sredi kilažu, ali joj to očigledno ne ide onako kako je planirala. Njoj je mnogo bitnije zbog zdravlja da skine kilograme nego zbog izgleda, ali svejedno ne uspeva da se izbori sa njima onom brzinom kojom je mislila da hoće - kaže naš izvor blizak pevačici, i dodaje:

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Kurir.rs, Blic / Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir