NE ŽELIM DA GA VIDIM VIŠE NIKAD U ŽIVOTU, MESECIMA SAM PLAKALA: Zorannah progovorila o raskidu sa fudbalerom, zašto je spakovala kofere i otišla! Otkrila ŠOK DETALJE

Modna blogerka Zorana Jovanović Zorannah u aprilu prošle godine raskinula je vezu sa fudbalerom Danijelom Milićevićem, međutim o tome sve do sada nije želela da govori za javnost.

Zorannah se sa Danijelom zabavljala nešto više od dve godine, zbog njega se preselila u Belgiju, a zatim i u Francusku, a iako u početku nije želela da govori o toj vezi kasnije je vrlo otvoreno pričala o ljubavi sa fudbalerom. Međutim, usledio je raskid, vest o tome odavno je dospela u medije, ali ona je sve do sada ćutala na temu kraha veze sa Milićevićem.

- Nisam želela uopšte da pričam o tome, ali pošto mi je stiglo mnogo pitanja na tu temu odlučila sam da vam ipak kažem pojedine detalje - kazala je Zorana u najnovijem videu, a zatim otvorila dušu.

foto: Instagram screenshot

- Dok smo živeli u Belgiji sve je bilo super. Međutim, onda se desio taj prelazak u Francusku. Ja sam tada bila očajna, naša veza je već bila u velikoj krizi. Sve se skupilo i ono što vi ne znate jeste da smo mi jako davno raskinuli, ja sam se vratila u Beograd početkom maja, a mi smo raskinuli mesec dana pre toga. Ja sam prodisala onog momenta kada sam spakovala svoje kofere i otišla, budući da sam bila jako, jako nesrećna poslednjih par meseci. Naš odnos je bio katastrofalan i nije bilo poente nastavljati ga. Svi ljudi oko mene su komentarisali kako sam ja uvenula kao lala tamo - ispričala je blogerka i nastavila:

- Zaista sam bila veoma nesrećna i bukvalno sam plakala svaki dan nekoliko meseci. Nas dvoje nismo ostali u dobrim odnosima. Blokiran mi je svugde, i na instagramu i svuda, ne želim da ga vidim više nikad u životu jer je on mene razočarao. On je ovako dobar dečko, ali nije bio dobar prema meni i nije bio dobar za mene i tu ću da stavim tačku na to - rekla je Zorannah u svojoj ispovesti koja je mnoge šokirala budući da nikada do sada na ovaj način nije govorila o svojoj privatnosti i emotivnom životu.

foto: Damir Dervišagić

