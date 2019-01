NJIH KRIJE OD JAVNOSTI, ALI IM SVE DUGUJE: Pogledajte kako izgledaju roditelji Svetlane Cece Ražnatović! (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović često ističe da sve ono što ona danas jeste duguje svojim roditeljima Miri i Slobodanu Veličkoviću. O karijeri poput Cecine maštaju mnogi, a Ražnatovićeva često zahvaljuje majci i ocu na pruženoj podršci, ljubavi i vaspitanju.

Ceca je jednom prilikom otkrila da joj roditelji zameruju samo jednu stvar.

- Jedino što mi zameraju jeste to što nisam završila fakultet, i to je ostalo do dana današnjeg. Mogu nanizati ko zna kakve muzičke uspehe, ali oni će reći "da, ali si mogla imati i diplomu intelektualca" i tako stalno - priznala je pevačica svojevremeno.

Njeni roditelji se ne pojavljuju često u javnosti, međutim na snimku sa pevačicine i Arkanove svadbe iz 1995. godine se jasno vide.

