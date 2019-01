MAČKASTIM OČIMA ODUŠEVILA PUBLIKU, A ONDA JOJ JE KIJA REKLA DA JE U PEVANJU I NJU POBEDILA: Bekvalčevu nije osvojila lepotom, a evo ČIME JESTE! (FOTO)

Valentina iz Bijeljine "oduvala" je publiku, žargonski rečeno, kada se savršenom interpretacijom, ali i svojom pojavom predstavila žiriju "Pinkovih zvezdica".

Ona je otpevala pesmu Džesi Džej "Niko nije savršen" i pokupila pohvale apsolutno svih članova žirija, koji su potom na različite načine objasnili čime ih je osvojila. Izlišno je govoriti da je za svoje izvođenje dobila najveću ocenu.

"Dobra je dobra je dobra!", govorio je Milan dok su svi članovi žirija bili na nogama.

"Vidim da si svoja na svome, ovaj nastup je bio perfektan, tvoja doza drskosti koja je dozvoljena, a koja nije iritantna, našla si meru u svemu, i to tvoje koketiranje..sve je fascinatno. Ti sijako široka u svojim mogućnostima. Lepota je najmanje što me večeras fasciniralo, a prelepa si, baš si me osvojila, eto", rekla je Bekvalčeva.

"Ti mali detalji kao što je šminka, možda su mali, ali toliko utiču na celu tvoju interpretaciju. Jer ti i kada pevaš ovu pesmu od Džesi Džej.. mislila sam da je niko neće bolje izimitirati od mene, ali ti si me pobedila. Pogotovu sa svojim vokalnim sposobnostima, o tome neću ni da pričam", bila je isrkrena Kija Kockar.

