MANITE SE MALOGRAĐANSKE PRIČE I UŽIVAJTE U ŽIVOTU: Goca Tržan iskreno o SEKSU na prvom sastanku, ali i priznaje šta joj Raša radi u javnosti!

Goca Tržan je na "Jutjubu" počela da objavljuje svoje vlogove, a svi jedva čekaju da čuju šta će sledeće čuti od popularne pevačice.

Pevačica je ovaj put pričala o tome zašto se muškarci zaljubljuju u žene sa bujnim grudima, ali i seksu na prvom sastanku.

foto: Zorana Jevtić

"Mene moj muž pipka gde god stigne, kad god smo negde - i za grudi, guzu i moram da priznam da mi se to sviđa. Jeste malo nepristojno, ali šta da radim, bolje i to nego da me ne pipka uopšte. Mislim da muškarac koji se zaljubi u ženu - tu je, suštinski, energija bitna i njihovo međusobno dopunjavanje. Uživajte u onome što imate i ne opterećujte se oko onoga u čemu muškarci uživaju, jer muškarci uživaju samo u onome što im vi dajete, pa šta god da je to - da li su to male grudi, velike grudi... Razni muškarci, razne žene, razne sklonosti... Opustite se u životu", poručila je Goca, a onda otkrila kako se "smuvala" s Rašom.

foto: Damir Dervišagić

"Muvao me je dosta dugo, jer sam bila u potpuno sumanutom stanju... Ali na prvom dejtu ozbiljnom, nismo imali problem sa tim. Manite se te malograđanske, palačanske priče, uživajte u životu. Niko vam neće brojati", poručila je Goca u svom vlogu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir