ZAKAČILA ME RAMENOM, A ONDA SAM JE ŠUTNULA: Naše pevačice ne pričaju 10 godina, a cela Srbija je brujala o njihovoj TUČI! Sve zbog muškarca (VIDEO)

Folk pevačice Indira Aradinović Indi i Mina Kostić potukle su se na probi jednog muzičkog festivala 2008. godine, klada je Kostićeva želela da sa svojom suparnicom raščisti račune.

Mina je želela da razgovara sa Indi o svom bivšem mužu Tiki, koji je u tom trenutku bio u emotivnoj vezi sa Indi, pa je zbog toga došlo do sukoba. Pevačice su se čupale, šutirale i gurale, a pripadnici obezbeđenja su ih jedva razdvojili.

"Indi mi je tada prišla i rekla da imam dobru pesmu, nakon čega sam joj ja rekla da se skloni i ostavi me na miru. Onda je ustala, zakačila me ramenom, nakon čega sam je šutnula. Tada smo počele da se tučemo, pa je Indirin rođak Đole Đogani došao da nas razdvoji. U afektu sam rekla da ću ih sve pobiti. Ne razumem šta je ona morala da mi prilazi i ‘čačka me’, jer tri godine je prošlo od mog razvoda sa 'onim žutim' kada se ona smuvala sa njim. On mi je uništio život! Koštao me je kuće, auta i nerava. Ona ima problem u glavi i pri tom je polupevačica", pričala je Mina u jednom rijalitiju kasnije.

