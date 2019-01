KIJA O PORNO SNIMKU! Kad je progovorila nijedan detalj nije propustila: Samo joj je bitno OVO! (FOTO)

Kristina Kija Kockar nedavno je istakla da možda i postoji jedan njen eksplicitni snimak, pa je zato sada, gostujući u jednoj emisiji, objasnila o čemu se tu radi.

Kako je istakla, rezolucija je zasigurno veoma loša i snimak najverovatnije datira iz vremena kada je bila sa bivšim suprugom, pevačem Slobodanom Radanovićem.

"Da postoji nešto, izašlo bi već. Bitno je da ispadnem dobro", nasmejala se pevačica, nagoveštavajući da je tako nešto ipak neće "snaći".

foto: Printscreen

"Čak i da postoji nešto, to je bilo sa mojim bivšim suprugom Slobodanom Radanovićem, ali to je izbrisano. A i loša je rezolucija, davno je to bilo. Ali, ako bi bilo nečeg takvog, pa važno mi je da dobro ispadnem", iskrena je bila Kija u razgovoru sa Lavom Pajkićem, kada se dotakla i teme putovanja i posla sa Slobom.

"Neću ništa da objavljujem dok ne dobijemo vizu. U pitanju je jun. Čudan splet okolnosti je taj da idem sa Slobodanom Radanovićem i to strogo poslovno. Kada budem bila sigurnija, onda ću objaviti", zaključila je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir