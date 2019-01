POSLEDNJA ŠANSA DA UGRABITE POPUSTE ZA GRČKU KOJI ISTIČU 31.01.2019!

Na brdovitom Atosu, nedaleko od Uranopolisa, veliki broj gostiju svake godine dočekuje hotel Alexandros Palace 5* . Hotel raspolaže sa 99 udobnih soba, dva bazena, restoranima, barovima, prodavnicom, spa centrom, mestima za opuštanje i animaciju svih gostiju, sadržajima za najmlađe kao i uslovima za bavljenje različitim sportovima i drugim vidovima rekreacije. Boravak u hotelu upotpuniće dobro organizovan zabavni program, gde svakodnevno možete uživati u plesu, folkloru i živoj muzici. Uz aktuelan popust od 37% dvoje odraslih i dete do 12 godina, ili dvoje odraslih i dvoje dece do 6 godina mogu boraviti 7 noći, na bazi polupansiona, po ceni već od 352€! U Uranopolisu, na svega 30 m od plaže nalazi se hotel Xenios Theoxenia 4* . Idilično okruženje i raznovrsni sadržaji hotela idealni su kako za opuštanje, tako i za dobru zabavu. U ovom hotelu možete ostvariti do 42% popusta. Dvoje odraslih i dete do 14 godina mogu boraviti 7 noći, na bazi polupansiona po ceni već od 349€!

Zbog svoje prirode i lepih ušuškanih naselja, Sitonija velikom broju posetilaca predstavlja najomiljeniju destinaciju za letovanje. Kao jedan od najvećih, najluksuznijih i sadržajima najbogatijih hotelskih kompleksa čitave Grčke, izdvaja se hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu. Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton , u okviru kompleksa, veoma su udobni, luksuzni i sadrže sve pogodnosti za fantastično porodično letovanje. Sve one koji požele da predstojeće leto provedu u ovom velelepnom kompleksu očekuje i do neverovatnih 52% popusta!

Na prelepoj peščanoj plaži u mestu Psakoudija na Sitoniji smešten je moderan hotel Cronwell Sermilia sa pet zvezdica . Uživajte u ukusnim specijalitetima mediteranske kuhinje dok se pred vama pruža panoramski pogled na plavetnilo mora, opustite se uz omiljeno piće u jednom od barova, razbistrite misli čitajući dobru knjigu iz hotelske biblioteke ili se jednostavno, zabavite na lepo uređenoj privatnoj plaži. Mnogi zadovoljni posetioci toplo preporučuju i Cronwell Platamon Resort u istoimenom mestu Platamon, podno Olimpa. Uživanje u uzbudljivim sadržajima hotela upotpunjeno je Ultra All Inclusive uslugom visokog kvaliteta. Za rezervacije smeštaja u ovim hotelima možete ostvariti do 37% popusta!

Još jedan odličan predlog za kvalitetan odmor je Xenios Anastasia Resort sa 5 zvezdica u mestu Nea Skioni. Ovaj prelep hotel je smešten pored mora, a ceo ambijent krasi lepo uređen vrt. Moderno opremljene hotelske sobe, od kojih većina gleda na more, su veoma udobne. Kvalitet usluge je zaista veliki, pa je ovaj hotel savršen za porodice sa decom. Uz „Travelland-ovu“ ponudu letovanje u ovom hotelu možete priuštiti po cenama nižim i do 42%.

Hotel Miraggio sa 5 zvezdica se nalazi na prelepoj plaži u mestu Paliuri a njegov zaštitni znak su otvoreni bazen i luksuzan spa centar. Hotelski restorani namenjeni su uživanju u ukusnim obrocima, dok se u barovima možete opustiti uz raznovrsna pića i osveženja. Lepo uređene sobe nude sve pogodnosti. Svaka smeštajna jedinica veoma udobna i moderno uređena sa terasom ili balkonom koji gledaju na more ili na vrt. Ukoliko poželite da sebi priuštite boravak u ovom hotelu, to možete uz popust do 37%.

Na Kasandri, odmor iz snova pružiće vam prelepi hotel Aristoteles Beach Resort 4* u Afitosu. Prelepa peščana plaža sa krupnim peskom udaljena je svega 300 m. Potpunijem užitku doprinosi raznovrstan sadržaj, a luksuzno opremljene sobe nude sve što je gostima potrebno. Uz aktuelan popust od 60%, sedam noći za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12, odnosno 6 godina, uz All Inclusive uslugu, po ceni je već od 470€!

U letovalištu Hanioti izdvaja se prelepi hotel Grand Otel sa 4 zvezdice . Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom, restoranom i barovima. Hotel pruža kvalitetnu uslugu, a gostima na raspolaganju stoji veliki broj raznovrsnih sadržaja. U Haniotiju je, na oko 350 m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 2* . Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gosti mogu koristiti ležaljke i suncobrane oko bazena. A ako poželite da se tokom leta koje dolazi opustite u nekom od ovih lepih hotela očekuju vas i do čak 52% snižene cene na uplate do 31.01.2019.

Jedinstveni pogled na more i Olimp krase čuveni Dion Palace hotel koji u ponudi, pored vrhunskog smeštaja ima i mnoge interesantne sadržaje za opuštanje i rekreaciju, kao i moderan spa centar sa zatvorenim bazenom. Deca mogu da uživaju u obilju zabave u mini-klubu hotela. U večernjim časovima, centar zbivanja postaju à-la-carte kuhinje u svim visoko kvalitetnim hotelskim restoranima. Samo u ,,Travelland’’ možete obezbediti popust do 32% za letovanje u ovom hotelu.

Smešten na peščanoj plaži, označenoj Plavom zastavicom, hotel Kassandra Palace sa 5 zvezdica nudi Vam sjajan odmor. Deca će uživati uz dobru animaciju dok odrasli odmaraju u SPA centru.

Na samo 1,5 kilometar od centra Kriopigija naći ćete savršen hotel za Vaš odmor uz popust od čak 32% do 31.01.2019!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

