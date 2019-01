ROZGA, VEŽBAJ! PI*DA TI MATERINA! Jelena ima telo za čistu 10, a sad ju je najpoznatiji penzioner u regionu uzeo u svoje ruke! Pogledajte šta joj radi (FOTO)

Komentar penzionera iz Zagreba Taljata Selmanija o gripu i njegov savet za zdrav život obišli su region, a pevačica Jelena Rozga odlučila je izgleda da se pridržava saveta ovog vremešnog bivšeg manekena.

"Ne postoji grip, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vežbaj, p*zda ti materina!", oduševio je sve Taljati, a na Instagram storiju Rozga je postavila fotomontažu kako vežba a na nju "viče" upravo Selmani.

