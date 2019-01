Poznato je da pevači ponekad "zaglave" u kafani do ranih jutarnjih sati, ispunjavajući želje svih prisutnih gostiju.

Nemanja Kujundžić nedavno je pevao na jednoj privatnoj proslavi, a u sam cik zore, gosti su poželeli da čuju kako mladi pevač peva Luisovu legendarnu baladu "Ne kuni me, ne ruži me, majko". On to uradio bez oklevanja, a poslušajte kako to zvuči:

Nemanja promoviše svoj novi CD, a sve pesme možete preslušati na njegovom zvaničnom Youtube kanalu.

(Promo - tekst / Foto:Joca Marković)

Kurir

Autor: Kurir