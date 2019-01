DANIJELA SVI PAMTE PO PESMI DŽULI, REĐAO JE SKANDALE, BIVŠA ŽENA GA JE OPTUŽILA ZA NASILJE: Pevač je nekada bio zvezda, a evo gde je danas i sa čime se BORI!

Danijel Popović od kada je kročio u javni život hteo to ili ne, uvek su ga pratili skandali. U prvom bendu u kom se našao nije imao potpisan ugovor, što ga je kasnije koštalo, a desilo se i mnogo drugih neprijatnosti.

Novac od njegovih svirki u to vreme je otišao na drugu stranu, a ovakve intrige i spletke ga prate kroz celu njegovu karijeru pa i danas. Iz jedne grupe prešao je u "Srebrna krila", ali i tu doživljava razočarenja. Grupa je imala zakazan termin kako bi predstavili sve nove članove benda, međutim na snimanje dolazi samo Danijel, a ostali članovi "Srebrnih Krila" se nisu pojavili. TV ekipa bila je užasno ogorčena i ljuta na ovakva neodgovoran potez. Danijel je tada napustio bend.

Sledeći u nizu skandala, desio se kada se 1983. godine pojavio na "Evroviziji" i branio boje tadašnje Jugoslavije sa pesmom "Džuli" svi su Danijelu Popoviću predviđali veliku karijeru. Osvojio je četvrto mesto, numera je munjevitom brzinom postale megahit. Ali nekoliko nedelja pre samog takmičenja dogodio se skandal, kada je jedna grupa javnosti negovoala zašto na ovo tačmienje odlazi Danijel, a ne Lepa Brena.

Osamdesetih godina njegova karijera počinje da ide nizbrdo, pa javnost na trenutke zaboravlja na Popovića. Davne 2005. godine razveo se od supruge Sandre Petrž koja je jedna od tri bivše žene sa kojim ima sina Dominika u svojoj knjizi posle razlaza otkrila je da ju je bivši suprug zlostavljao.

"Sreli smo se slučajno, rekao mi je da je nesrećan i da sam ja ono što je tražio ceo život. Bili smo zajedno 14 godina, od čega pet u braku, teškom i napornom, koji sam više puta pokušavala da prekinem. Sakrivao me je i kada nam se već rodilo dete, jednom čak i pred ćerkom iz prvog braka, kad se pravio da nas ne poznaje. Kad bih zatrudnela, terao me je na abortuse, ali treći put ga nisam poslušala. Najgrublji je postao kad sam dobila njegovo prezime jer me je tako obeležio kao svojinu", glasi deo iz knjige.

Tokom 2010. godine učestovao je u rijalitiju programu "Farma" koja je rađena u Hrvatskoj, a tokom boravka u istoj pojavile su se vesti u medijima da je prevario suprugu Aleksandru pre ulaska na imanje. Međutim, on je oštro demantovao svoje navode tvrdeći da je u njegovom braku sve u najboljem redu.

Nakon toga, 2013. godine je izjavio da je 2005. godine nakon razvoda sreću pronašao u četvrtom brak sa suprugom Aleksandrom, ali i da živi od socijalne pomoći u Ljubljani.

"Ko ima novac taj caruje ili kraljuje. Sve se vrti oko novca. Danas ljubav ne možeš dobiti treptajem okicama. Mislim da Aleksandra nije zadovoljna sa mnom, ja njome jesam. Muškarac u jednoj vezi mora biti oslonac svake porodice, to se u mom životu promenilo, sad je ona ta koja "ima onu stvar među nogama", hajmo to tako reći. Našao sam se u toj situaciji, ne mogu nigde ići jer da bi negde otišao potreban ti je novac, ne mogu videti svoje dete za koje plaćam alimentaciju, mama mi je umrla nisam mogao na grob otići, tata mi je umro nisam mogao na grob otići, tetka mi je umrla nedavno u Belgiji nisam mogao na grob otići. Za sve trebate imati novac", rekao je Danijel Popović tokom gostovanja na jednoj televiziji i požalio se da već deset godina ne dobija novce od autorskih prava i zaključio da je drugim rečima socijalni slučaj.

