KNEZ PREVAZIŠAO SAMOG SEBE! Kad budete videli šta mu je na majici ODLEPIĆETE! (FOTO)

Nenad Knežević Knez prošetao je crvenim tepihom prve dodele regionalnih priznanja MAC (Music Awards Ceremony) noseći - samog sebe!

Pevač je raspametio u majici sa sopstvenim likom iz, kako on kaže, večnog hita "Dal si ikada mene voljela".

S ponospom i širokim osmehom dozvolio je kamerama da zabeleže ovaj trenutak pa izjavio:

"To je večni hit - Dal si ikada mene voljela. Nema dana da ne dobijem poruku da je to neki kaver. Iz svih mogućih situacija mi ljudi to šalju! Pevaju baš tu pesmu. Hoću sve to da snimim i pustim kao spot da ljudi vide kakvo je to ludilo".

