PLATILA SAM MU KAUCIJU DA IZAĐE IZ ZATVORA, ALI SE NIJE OPAMETIO! UZIMAO JE ALKOHOL I OPIJAO SE: Seka Aleksić objasnila zašto je digla ruke od OCA i nemaju nikakav kontakt!

Pevačica Seka Aleksić rođena je u Zvorniku i dete je mešovitog braka. Otac Milorad bio je mašinbravar, a majka Ibrahima službenica u fudbalskom klubu Drina. Seka ima i tri godine starijeg brata Nedžada. Ipak, njen životni put nije bio posut ružinim laticama od početka. Retko ko zna da folk zvezda svoje detinjstvo pamti kao tužnu etapu iz koje je izvukla pouku da šta god se dešava, uvek treba ići dalje uzdignute glave.

Iako je život počeo da joj se pretvara u bajku nakon što je uplovila u vezu sa menadžerom Zoranom Kovačevićem i karijera joj je krenula uzbrdo, Seku je izjedala tada samo njoj znana i dobro čuvana tajna.

Potraga za ocem

Mučilo ju je, naime, to što skoro deceniju nije znala gde joj je otac Milorad, šta radi, da li je dobro. Jedini muškarac koji joj je uvek bio podrška i oslonac bio je njen brat i upravo njegovom ljubavlju kompenzovala je nedostatak očinske pažnje. Na nagovor svog dečka Zorana Seka je odlučila da potraži oca, kome nije mogla da oprosti bol koji je naneo njoj, majci i bratu.

- Zoran me je dugo ubeđivao da bi, ipak, trebalo da se pomirim s ocem, koga nisam videla trinaest godina. Saznao je da je u Austriji i samo mi jednog dana rekao: „Pravim ti vizu, idemo da ti nađemo oca“ - priznala je pevačica u jednoj emisiji na BK televiziji.

- Nisam tako lako mogla da ga pronađem jer se ispostavilo da je bio u zatvoru. Otišli smo u Beč i nekako uspeli da ga nađemo. Platili smo kauciju i izašao je iz zatvora. Ali ni posle toga se nije opametio. Imala sam utisak kao da mu nije bilo drago što je video ćerku nakon toliko vremena. Našla sam mu stan, davala mu novac za kiriju, ali on je od tih para kupovao alkohol i opijao se. Tada sam definitivno digla ruke od svog oca, nemam s njim nikakav kontakt i to je to - iskrena je bila jedna od najpopularnijih domaćih pevačica, kojoj se dalje ulaganje u karijeru pretvorilo u još veći uspeh.

Osvajala je publiku u Srbiji, ali i Crnoj Gori, Makedoniji, BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji... U decembru 2003. objavila je drugi album „Balkan“, ponovo za „Grand“, na kom je radio vrhunski kreativni tim ove branše: Dejan Abadić, Dragan Brajović Braja, Marina Tucaković. Dobila je titulu pevačice godine i nekoliko nagrada na festivalima. Posle trećeg albuma „Dođi i uzmi me“, objavljenog u julu 2005, armiji Sekinih fanova pridružile su se brojne mlade žene, koje su hit „Iskoristi moje mane“ prihvatile kao svojevrsnu žensku himnu. Seka je tada počela da se bavi i humanitarnim radom i kompletan prihod od rasprodatog koncerta u Sremskoj Mitrovici, u kojoj je tada živela, poklonila je osnovnim školama u Mačvanskom okrugu.

I njen imidž se lagano menjao, pa je Seka iz turbo-folk miljea uz pomoć kreatora i stiliste Saše Vidića polako prešla u urbanije vode. Iste godine lansirala je modnu liniju „Rich Bitch“ i tako postala prva srpska folk zvezda sa sopstvenim modnim brendom.

