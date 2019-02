ŽIVOJINOVIĆI UŽIVAJU ZA SVE PARE! Brena spiskala 20.000 EVRA na odmor na egzotičnim ostrvima: Malo radi, pa se malo brčka! (FOTO)

Lepa Brena, njen muž Boba i sinovi Stefan i Viktor Živojinović 4. januara otputovali su na godišnji odmor na luksuzne, egzotične i skupe svetske destinacije, a to zadovoljstvo koštalo ih je oko 20.000 evra.



Folk zvezda već skoro tri decenije praktikuje da tokom januara i februara odvoji nekoliko nedelja koje posvećuje najbližim članovima porodice, a to vreme uvek provode daleko od Srbije. Do sada su uglavnom posećivali jednu ili dve destinacije, dok su ovaj put odlučili da obiđu i neke zemlje i gradove gde do sada nisu bili.

Brena, njen suprug i sinovi najpre su posetili Vijetnam, potom su bili nekoliko dana na Tajlandu, a onda i u Singapuru i na Baliju.

foto: Printscreen Instagram

Pevačica je nakon odmora na Baliju napravila pauzu od uživanja i relaksacije po plažama, bazenima i spa-centrima nekoliko dana jer je imala zakazanu australijsku turneju. Tamo je povela sina Stefana, sa kojim je nastupala u Melburnu, Pertu, Brizbejnu i Sidneju.

foto: Instagram

Ovaj predah od porodičnog odmora i letovanja na luksuznim destinacijama, Brena je iskoristila za druženje sa publikom na dalekom kontinentu, gde nije pevala nekoliko godina, ali i da dopuni kućni budžet s obzirom na to da je turneja odlično prošla.

foto: Instagram

Novac zarađen od koncerata u Australiji Živojinovići su nastavili da troše ponovo na letovanju jer su nakon Australije i Novog Zelanda produžili na ostrvo Bora Bora, gde borave već nekoliko dana.

foto: Vladimir Šporčić

Prija odbrojava dane

Stižu da dočekaju bebu Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović ovih dana bi trebalo da postanu roditelji prvi put, s obzirom na to da je pevačica u devetom mesecu trudnoće. Kako bi dočekali rođenje unuka i proslavili ga sa prijateljima i rodbinom u Beogradu, Živojinovići će u našu prestonicu stići već početkom sledeće nedelje. Njihovo putešestvuje trajaće skoro 30 dana, i to je do sada njihov najduži godišnji odmor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević/Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir