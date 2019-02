SVAKO JUTRO SAM TO RADIO! Đole Đogani dotakao je zvezde kao denser, a malo ko zna da je bio na dobrom putu da postane SPORTISTA! Velika tajna iz ŽIVOTA U ZAGREBU!

Đole Đogani u mladosti bio je veoma posvećen atletici. Rođeni Beograđanin u periodu od 1976. do 1982. godine živeo je u Zagrebu, gde je bio član atletske reprezentacije Jugoslavije.

Iako je u sportu pokazivao sjajne rezultate, ljubav prema muzici ipak je bila jača.

"Kao momak sam se bavio atletikom. Bio sam član reprezentacije i Atletskog kluba 'Crvena zvezda', sa kojim sam tamo (na Kopaonik) odlazio na pripreme. Svako jutro išli smo na trčanje i usput vežbali na drvenim spravama, tako da odlično poznajem svaku stazu, brežuljak i puteljak na ovoj planini", ispričao je on prisećajući se tog perioda, pa zatim otkrio i zbog čega je odlučio da, pored standardnog Maribora, deo zimovanja sa porodicom provede i na ovoj srpskoj planini.

"I sada ću ići na trčanje, ali sam. Vesna ne voli da trči, ćerka je još mala, a sin ne može da me prati. On je usmeren na fudbal, a poznato je da fudbaleri ne vole baš da trče jer to, inače, najviše rade na terenu. Laura pokazuje želju da vežba sa tatom, ima samo pet godina i već sada je mnogo brza, pa mislim da ćemo uskoro početi zajedno sa njom da treniramo", kaže Đole.

