DOSTA MI JE DA SE KVAZIMUŠKARCI ŠLEPAJU UZ MENE: Katarina Živković ne priča o ljubavnom životu, ali je sad OTVORILA DUŠU! Evo zbog čega misli da će zauvek biti SAMA

Katarina Živković je otkrila da li mašta o savršenom venčanju i zbog čega još nije stala na ludi kamen.

"Najviše bih volela da se udam zbog venčanice, ma koliko to šašavo zvuči. Nemam nikakvu emociju prema braku, ništa mi ne znači taj papir, jer je najbitniji istinski osećaj zajedništva sa drugom osobom. Eto, tog dana bih volela da obučem savršenu venčanicu, da me svi vide, da nazdravim sa svim prijateljima i da uživamo", kaže Katarina. Iako ističe da je spremna za udaju, Kaća priznaje da ipak ne može da se pohvali umećem u kuhinji.

foto: Printscreen/Instagram

"Kada bi neko trebalo da se oženi mnome zbog toga što sam dobra kuvarica, zauvek bih ostala sama. Teško meni ako je tačna ona narodna da se do muškog srca stiže preko stomaka. Ostaću zauvek sama. Ali moram da se pohvalim, umem da skuvam supu i kafu. To je sve. Hranu uglavnom poručujem ili jedem napolju. Često mi dođe mama iz Leskovca, pa mi ona spremi sve što volim. Stalno se šalim na račun toga kakva sam domaćica. Moj frižider je prazan, u njemu samo svetle lampice. Kada bi ga neko otvorio, pomislio bi da u mom stanu ne živi niko ili da živi teška sirotinja", priča kroz smeh Kaća i otkriva da li je zažalila što nijednom bivšem partneru nije rekla "da".

foto: Damir Dervišagić

"Nikada se nisam pokajala što se nisam udala jer moje veze nisu prestajale zbog prevare ili laži, već zbog prezasićenja. Da se to nastavilo, niko ne bi bio srećan", kaže Kaća i otkriva da li je porodica pritiska da se uda.

"Iz Leskovca sam, a u malim sredinama ljudi svašta pričaju. Čim se ne udaš, odmah si baba-devojka. Bolje da budem to nego u fejk i nesrećnom braku u kojem obe strane pate. Ako mi je to opcija, onda ću biti baba-devojka. Šalu na stranu, volela bih da se udam za ceo život, mada to ne znači da bih ostala u lošem braku. Zašto bismo bili u lošem odnosu, zašto trpeti kada smo predodređeni za sreću", kaže pevačica i otkriva zbog čega je prestala da priča o svom privatnom životu.

"Sto puta sam se opekla, pa sam pričala o nekim šatro kvazi momcima, koji su se šlepali uz mene i dobijali nepotrebnu reklamu i medijski prostor. Ne želim više to da radim, niti želim da ljude obaveštavam šta se dešava u mom privatnom životu. To se tiče samo mene i mog potencijalnog partnera", kaže Katarina.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir