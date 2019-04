MUŽ ANDREANE ČEKIĆ PROGOVORIO O BRAKU, RAZVODU, PRELJUBI... Klavijaturista ništa nije PREĆUTAO, a ono što je rekao o pevačicinom OŽENJENOM DEČKU će vas ŠOKIRATI!

Ivan Miladinović, muž pevačice Andreane Čekić, sa kojim je za sada još uvek formalno u braku, ne podržava njenu ljubavnu vezu sa oženjenim Markom Miloševićem.

"Naravno da ne podržavam to što je sa oženjenim muškarcem. To su za mene nerealne stvari. Meni je najviše žao njegove ćerke. Ja sam tu devojčicu upoznao, uspešna je u baletu. Žao mi je ako je tako kao što Marina (supruga Andreaninog dečka) kaže, da se on detetu ne javlja. Dok je bila sa mnom, nisam brinuo da li je sklona takvim stvarima, zato sam sada iznenađen ovom kombinacijom", rekao je Ivan.

On kaže i da sumnja da njegova supruga sa dečkom živi zajedno:

- Ako je istina da ga je Marina izbacila iz kuće, onda je vrlo moguće da se uselio kod Andreane.



Pevačica je nakon što je u javnost dospela priča da je u vezi sa oženjenim muškarcem optužila supruga putem objave na njenom Instagram nalogu da je on nagovorio njegovu suprugu da se oglasi u medijima i sve otkrije.

"Kad je objavila onaj status, ja sam je pozvao i pitao: "Zašto lupetaš gluposti i pričaš da sam nekoga nagovorio na nešto? Da li imaš čvrst dokaz za to?" Ona je samo ćutala, jer nema odgovor. Od tada nemamo nikakav kontakt", rekao je Ivan.

"Nije tačno da sam sa njom bio iz finansijske koristi. Ja sam radio isto kao i ona. Bio sam klavijaturista u njenom bendu, "Grand" nas je oboje plaćao. Kad smo se rastali, prestali smo i da sarađujemo, i posle čitam kako sam manipulator i kako je ona mene izdržavala. Ne znam zašto je to rekla. Pošto je Marina rekla da je pričala s mnom, ona je pomislila da sam je ja nagovorio. Normalno je da će žena koja je u braku da poludi i da će da se domogne medija" objašnjava Ivan.



Andreana je navela i to da joj Miladinović "pakuje medijske afere", jer želi da je vrati.

- Ne bih se mirio sa Andreanom iz više razloga, a jedan je i taj što sam ušao u neku priču sa drugom devojkom.

Kurir.rs/Scena/Foto Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir