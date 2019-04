ČESTO SAMA SEBI NAPRAVIM PROBLEM ZBOG TOGA: Milica Pavlović priznala koja je njena najveća MANA, trudi se to da promeni!

Milica Pavlović potpuno je posvećena poslu, a otkrila je kako su negativne kritike uticale na nju tokom karijere.

Pevačica je priznala da su je neki od komentara naterali da se što više bori za svoje "mesto pod zvezdama".

foto: Damir Dervišagić

"Nikada mi nije bilo teško da spavam po nekoliko sati dnevno, da stignem da učim i polažem ispite na fakultetu, da idem na časove pevanja, da vežbam koreografije, gostujem u emisijama, a onda, da odem na nastup. Ponekad mi je neverovatno šta sve uspem da uradim u toku jednog dana, ali moj motiv u životu jeste da danas budem bolja nego juče i svesna sam da se to postiže samo konstantnim radom i zalaganjem", rekla je Milica koja smatra da je njen karakter ujedno i njeno najjače oružje.

Ona uvek sluša samo sebe i igra po svojim pravilima, a često je dobijala savete da malo popusti.

"Ja sam dosta radila na sebi, mnogo sam se preispitivala u životu i mislim da sam shvatila šta je, za mene, najbitnije. Svakako, moja karijera je ostvarenje mojih snova i vidi se, po mom pristupu poslu, koliko mi je bitna, ali bih na prvo mesto, ipak, stavila svoju porodicu. Za mene je to najbitnija stvar u životu", rekla je ona.

foto: Dragana Udovičić

Pavlovićeva priznaje da zbog popularnosti nije izgubila sebe i da je normalna i stabilna osoba, ali i da ume da zameri sebi zobg jedne stvari.

"Umem da planem u trenutku. Veoma sam energična, pa u nekim situacijama reagujem burno. Volela bih da korigujem taj deo svoje ličnosti, već neko vreme radim na tome. Često sama sebi napravim problem zbog toga što nemam strpljenja za neke stvari, ali moram da razumem da nismo svi isti. Nervira me kada vidim da neko, sa kim radim ili se družim, ne može da isprati moj tempo, pa mi je to okidač, ali trudim se da promenim to kod sebe", izjavila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Novosti, Foto: Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir