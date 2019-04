GOVORIO JE STRAŠNE I POTRESNE STVARI! BILO JE TO GROZNO ISKUSTVO: Sara Jovanović podelila sa svima šta joj se desilo sa bivšim dečkom, a razlog će vas ŠOKIRATI!

Sara Jovanović ispričala je neprijatno iskustvo koje joj je priredio bivši partner.

Pevačica je u jednom trenutku odlučila da ošiša kosu skroz na kratko, u čemu je tadašnji dečko nije podržavao, pa je prošla kroz pravi "haos". Ona je tada izgubila samopouzdanje, a sada je dala savet svim devojkama.

foto: Printscreen/YT

"Ja sam imala jedno grozno iskustvo, kada sam imala kratku kosu. Prvi put sam doživela... Imala sam muškarca koji nema samopouzdanje i to je jako uticalo na mene. Govorio je neke potresne i strašne stvari zbog te moje odluke da se ošišam na kratko, a to je bila moja dugogodišnja želja. U meni je proradio inat "Ja da menjam frizuru zbog tebe". To je bio prvi jasan znak da će to da se završi, ali ja sam dugo imala problem sa samopouzdanjem zbog toga", rekla je Sara u emisiji "Magazin IN" i dodala:

"Meni je drugarica, koju nisam dugo videla, kad smo se srele, rekla da blistam, ja kažem "Hvala", a u sebi se mislim "Da li sam ja stvarno lepa?". I tad sam se probudila. Devojke, pazite koga birate i nemojte da se tešite da će neke stvari same proći ."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir