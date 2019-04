ILUZIJA ILI POLJUBAC?! Kija i Sloba na milimetar, strasti prštale u studiju: Takmičar je ovako isplanirao svoju tačku, ONI SE PREZNOJILI! (FOTO)

Bojan Bogdanović napravio je pravi spektakl u emisiji gde se predstavljaju talenti, a on je direktnom komunikacijom sa članovima žirija doveo atmosferu do usijanja. Kada je izveo Kristinu Kockar i Slobu Radanovića na binu, atmosferu je doveo do usijanja, a ubrzo je usledio i spektakl.

"Ako ih pomiriš, to je stvarno..",ubacila se Dušica.

"Ovaj trik se zove magični poljubac", rekao je iluzionista.

"Hoćeš ja tebe da prebijem ovde", dobacio je Radanović kada je shvatio šta se dešava, iako mu je bilo milo.

Kija je dobila crveni špil, a njen bivši suprug crni. Potpisali su se na svojim kartama, a onda ih stavili presavijene u svoja usta.

"Kijina karta je došla kod Slobe", rekao je iluzionsita nakon "približavanja usta na usta", a Kija potvrdila ovu iluziju nakon čega je takmičar dobio gromoglasan aplauz u emisiji "Pinkove zvezde, svi talenti".

