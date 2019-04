PRVA ISPOVEST ZAKONITE SUPRUGE NOVOG DEČKA ANDREANE ČEKIĆ! U svoj bedi i katastrofi rešila da tuži pevačicu: Blokirali su me! On dete ne viđa, a ona me je DRŽALA ZA RUKU I LAGALA!

Marina Milošević istakla je da je za novu devojku svog muža Marka saznala putem medija, da već mesec dana nema kontat sa suprugom, te da on nije ni video ni čuo njihovu desetogodišnju ćerku. Još uvek zakonita supruga po prvi put se oglasila pa napomenula da veoma teško podnosi novonastalu situaciju, dok Andreana i Marko javno iskazuju svoju ljubav.

"Mi nemamo nikakav kontakt, oni su mene blokirali, on ne viđa dete. Izabrao je ljubavnicu umesto žene. Njegova porodica je uz njih, meni se niko ne javlja. Moja porodica i prijatelji su uz mene, a Marko se njima ne javlja", počela je svoju ispovest ona.

"Njih dvoje idu kod njegovih, oni izbacuju storije iz njegove kuće, lajvove. Kako je meni da ja to gledam? Dvanaest godina sam u toj kući. Imam dete od 10 godina koje je tamo odraslo i moje dete sada gleda kako baba i deda uživaju sa Andreanom", priča zakonita supruga Marka Miloševića, koja otkriva da on zapravo i nije muzičar kako se predstavljao javnosti.

"Koji muzičar, član benda? To veze nema, on je bio tehničar, postavljao je opremu. Trenutno je nosač kofera, pošto nije ni to, jer ona ima druge tehničare. Nema veze sa jednim jedinim instrumentom, bolje zna dete da mi svira nego on. Predstavlja se lažno. Bio je tehničar u nekim drugim bendovima, pa kod Andreane je počeo 1. septembra. On je vozio njenu opremu i postavljao u tim klubovima, sad više to ne radi, to rade druga dva momka", tvrdi Marina.

Inače, Marinina i Markova ćerka zna za očevu vezu sa pevačicom, a kako Marina kaže - ona ne želi da joj stvara iluziju o idealnom ocu kada nije tako.

"Ona je velika i sve vidi. Uključi televizor i vidi njih dvoje, otvori novine - vidi njih. Ne krijem ništa od nje, nemam želju da joj pravim iluziju o nekom idealnom ocu koji je nju zamenio za neku ljubavnicu i ne okreće se detetu. Ne želim da ga idealizujem, ne želim da pljujem po njemu, on je bio moj savršeni muž do 8. marta. Razumem kada Andreana sada kaže da moj brak nije bio iz ljubavi, razumem da on mora da opravda svoje postupke i da priča o meni sve najgore da bi mu ona poverovala što su oni zajedno. Nemam drugo objašnjene, moj brak je bio idealan i moje dete je imalo idealnog oca. Šta se čoveku desilo za dan da zaboravi na mene, ja sam i nebitna tu, ali dete? Zna kakve smo trenutke preživeli, imali smo nešto više od ljubavi i braka, a sada se pljunulo na to. Oni se sada slikaju, a da li se neko pita šta je sa mojim detetom?" priča Marina i dodaje da Andreana priča laži o njoj.

"Ona mene optužuje da ja sarađujem sa njenim mužem, to nema veze sa mozgom. Ne čujem se sa čovekom, samo sam ga kontaktirala da mi potvrdi informacije, jer nisam mogla da verujem da se to desilo. Meni ovo ne treba, njoj ovo treba. Stvarno mi je muka da neko idealizuje nešto što nije idealno, dok ja trunem, da se neko veseli. Sreća se na gradi na tuđim suzama, a ja verujem u Boga!" ističe Markova zakonita supruga.

Marini je Marko obećao da će voditi računa o detetu, a kako se navodi već mesec dana je ne viđa. Ipak, kako kaže Marina, ona će se sama snaći za svoje dete.

"Objašnjenje meni nije dato. Meni je dato obećanje da će ispunjavati obaveze o detetu i još svašta, i to se sve zaboravilo. On ne vodi računa o detetu, ne daje ništa za dete. Meni ne treba, razumem ja da on ne radi i da nema para. Moraju da budu svesni da on ima dete i da će nas ono uvek povezivati, a oni mene mogu da blokiraju na svim mogućim mestima, ali ceo život će nas povezivati dete. Ono je meni centar sveta i ja ću se uvek snaći za njega da živi kako zaslužuje, ne treba joj otac", izričita je ona.

Markova zakonita supruga oseća se loše zbog svega što se desilo, a kako kaže, pogađa je kada vidi muža sa Andreanom i to u stvarima koje mu je ona kupila.

"Ona njega izdržava, on nema ni gde da živi i kod nje je. Stvarno je ružno da ja kažem ko je kome šta kupio, meni je sve to smešno u svoj ovoj tuzi, bedi, katastrofi... Ne znam šta me je snašlo. Ali zamislite kako je meni kada neka druga žena drži mog muža za ruku u stvarima koje sam mu ja kupila, meni srce puca u tom trenutku. Ne želim ja njega da vratim, meni on ne treba, ja sam takva da neću preći preko toga što je uradio. Ponajmanje što je to uradio detetu. Oni se neće lako otkačiti od mene, ja ću svaku suzu mog deteta njima naplatiti, bili oni zajedno ili ne. Ona njega izdržava i on živi kod nje, to je bilo na televiziji, ja nisam htela da gledam, moja ćerka je gledala, ona zna Andrijanu i rekla mi je da žive zajedno kod nje u stanu", tvrdi Marina pa dodaje da je u početku verovala pevačici i svom suprugu da između njih nema ništa.

"Nisam ništa posumnjala, verovala sam mu više nego sebi. Mi smo imali takav odnos, to je bilo više od ljubavi. Nisam kao ona plaćala za ljubav, meni to nije bilo potrebno. Nas dvoje smo se upoznali i došli da živimo sa dve šolje i izgradili neki svoj život. Trnovit put je bio za tih 10 godina sa svim što se dešavalo. Ona je mene držala za ruku i rekla mi: 'Nemoj, molim te da poveruješ u te priče, pošto se ja razvodim. Znaš kakva je estrada'... Ja to znam odlično, on je i pre radio sa ljudima sa estrade, rekla sam joj da ne verujem u te priče i da verujem samo njemu", rekla je Marina pa dodala da je putem medija saznala da joj muž ima devojku.

"Naš brak se nije promenio, niti bilo šta... Kada je otišao nisam posumnjala, tek kada su mediji objavili. Sve mi je bilo jasno kada me je ona blokirala i kada je on počeo da vileni kako ne mogu ja da komentarišem da je on oženjen. Oni bi najviše voleli i bili bi srećni da se ja nisam pojavila i da ništa nisam rekla", objasnila je Miloševićeva zakonita žena koja je tužila pevačicu zbog iznošenja, kako sama kaže, neistine o njoj.

"Zbog toga što je ona mene okrivila da me je njen muž potplatio da je uništim, zato ćemo se nas dve videti uskoro na sudu pa će morati sve to da mi dokaže. Ona još uvek nije primila poziv, videćemo sve", zaključila je Marina.

