HAOS NA PINKU! SVE JE PLJUŠTALO OD UVREDA! Seksolog Jovan Marić i Tijana Ajfon zakačili se ispred studija pa nastavili i pred KAMERAMA UŽIVO! Počeli su od elitne prostitucije a završili na pedofiliji (VIDEO)

Starleta Tijana Ajfon, učesnica rijaliti šoua, nije dozvolila seksologu Jovanu Mariću da dođe do reči i više puta da je prekinula uživo u emisiji, a njihova svađa krenula je još ispred studija.

Naime, dok su raspravljali o elitnoj prostituciji, koja ovih dana trese srpsku estradu posle hapšenja makroa Šapčanina, koji je ugovarao poslove strarletama i pevačicama, Tijana Maksimović nije dozvolila da je seksolog prekine dok je objašnjavala da ona ona nema veze sa celom temom.

"Mislim da je to sve rekla-kazala jer da je sve tako, svi bismo bili u zatvoru", počela je Ajfonka, a kada je dr Marić hteo nešto da kaže, prekinula ga je bez pardona.

"Izvinite, nemojte me prekidati", odbrusila je Ajfona, a kad su je opomenuli da je baš oštra prema profesoru imala je obrazloženje: "Zato što je on bio malo nekulturniji ispred studija, tako da nemam šta da pričam".

Ali nije ostalo samo na tome: "Želim samo da pohvalim gospođu Dijana ili Tijana", krenuo je Marić, a onda je usledelo starletino objašnjenje: "Nemojte da se pravite ludi, kada smo pili kafu", bila je besna starleta.

Tijana je zatim spomenula da je dr Marić doveo iz Nigerije devojku.

"Kako vi to objašnjavate što ste doveli devojku iz Nigerije?!, pitala ga je starleta, a na objašnjenje da je doveo da studira jer su kod nas bolji fakulteti:

"Što ste baš nju doveli? Vi ste isto njena mušterija, ne može to biti roditeljski, nego pedofilski", bila je žestoka Ajfonka.

"Da vas nešto naučim šta je pedofilija", Marić se trudio da bude smiren.

"Ne možete vi mene da naučite. Mene je više život naučio, nego ta vaša diploma koju vi imate. Više mogu da ispričam nego vi sa tom diplomom", dodala je.

"Posle ovakvih reči ja ću da zaćutim. Vi ne znate ni šta je pedofilija. Pedofilija je imati seksualne odnose sa osobama pre puberteta, to je 12. godina. Brka se da se kad je neko sa maloletnicom 14-15 godina, kaže pedofil. Ne! On zavodi maloletnice, a to je drugo krivično delo", doktor je odlučio da joj objasni.

"Ne možete vi da diskutujete sa mnom. Znam ja šta je pedofilija", žestoka je bila Ajfonka.

"Nisam ja labilna osoba, znam ko sam, šta sam, meni ne treba ni psiholog, seksolog", istakla je na kraju Ajfonka.



"Vi ste dvoličan čovek, vi ovde govorite jedno, a drugo u životu", ponovo mu je starleta.

